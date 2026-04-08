logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum: las ONG evadían impuestos

Por El Universal

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Claudia Sheinbaum: las ONG evadían impuestos

Ciudad de México.- Ante la asfixia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a organizaciones no gubernamentales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que algunas las usaban para el outsourcing ilegal y para no pagar impuestos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo declaró que las ONG que piden diálogo para evitar perder el registro tienen la posibilidad de acudir con el SAT para que les explique cuál es el análisis que se hizo de manera técnica y "qué se está violando para poder acceder a ser donatario, a no pagar impuestos".

Asimismo, mencionó que si hay "alguna situación" de alguna organización que se dedica a atender a grupos vulnerables y podría afectarles, "tiene el derecho y la puerta abierta" para acudir al SAT.

"Hay muchas otras que en realidad estaban utilizando este esquema para no pagar impuestos; entonces, esa es la razón de lo que hizo el SAT", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Se pueden hacer donaciones, mantienen su asociación civil. El asunto es que ya no se descuentan los impuestos de esta donación", dijo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    GAC confirma planta de ensamble en México para 2026
    GAC confirma planta de ensamble en México para 2026

    GAC confirma planta de ensamble en México para 2026

    SLP

    El Universal

    La nueva planta permitirá ensamblar sedanes, SUVs y camionetas con tecnologías híbridas y eléctricas.

    Localizan con vida a Francisco Zapata, minero atrapado en Sinaloa
    Localizan con vida a Francisco Zapata, minero atrapado en Sinaloa

    Localizan con vida a Francisco Zapata, minero atrapado en Sinaloa

    SLP

    El Universal

    Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el rescate en la mina Santa Fe, Sinaloa.

    Sentencian a adolescentes por feminicidio de Leyla Monserrat en Sonora
    Sentencian a adolescentes por feminicidio de Leyla Monserrat en Sonora

    Sentencian a adolescentes por feminicidio de Leyla Monserrat en Sonora

    SLP

    El Universal

    Dos adolescentes recibieron penas leves por feminicidio de Leyla Monserrat en Sonora.

    Más de 2 mil profesionales de salud en México apoyan ley trasciende
    Más de 2 mil profesionales de salud en México apoyan ley trasciende

    Más de 2 mil profesionales de salud en México apoyan ley trasciende

    SLP

    El Universal

    Iniciativa busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir en pacientes con enfermedades terminales y alto sufrimiento.