Claudia Sheinbaum: las ONG evadían impuestos

Ciudad de México.- Ante la asfixia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a organizaciones no gubernamentales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que algunas las usaban para el outsourcing ilegal y para no pagar impuestos.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo declaró que las ONG que piden diálogo para evitar perder el registro tienen la posibilidad de acudir con el SAT para que les explique cuál es el análisis que se hizo de manera técnica y "qué se está violando para poder acceder a ser donatario, a no pagar impuestos".

Asimismo, mencionó que si hay "alguna situación" de alguna organización que se dedica a atender a grupos vulnerables y podría afectarles, "tiene el derecho y la puerta abierta" para acudir al SAT.

"Hay muchas otras que en realidad estaban utilizando este esquema para no pagar impuestos; entonces, esa es la razón de lo que hizo el SAT", declaró.

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"Se pueden hacer donaciones, mantienen su asociación civil. El asunto es que ya no se descuentan los impuestos de esta donación", dijo.