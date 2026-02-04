Claudia Sheinbaum llama a la inversión privada en México

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este miércoles a la iniciativa privada nacional y extranjera a invertir en México, al asegurar que el país ofrece "certidumbre y condiciones de confianza" para proyectos productivos, al tiempo que estimó inversiones por casi 407 mil millones de dólares para 2026.

"En México tienen certidumbre, puedo asegurarlo (...) Estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera", dijo la mandataria al subrayar que la inversión pública "se potencia" cuando se articula con capital privado durante la primera reunión nacional de coordinadoras de promoción de inversión en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal ha venido anunciando y seguirá informando en febrero "varios temas" de inversión pública y privada, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y el empleo.

En ese marco, recordó que la Secretaría de Hacienda presentó "diversos vehículos de inversión" para infraestructura que permitirían impulsar proyectos en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas, con enfoque de "desarrollo comunitario" y "prosperidad compartida".

La presidenta añadió que el país mantiene confianza de los mercados, reflejada en la estabilidad cambiaria.

"No tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país", señaló, al invitar a empresarios a "seguir construyendo" México.

Elevar el portafolio de inversión

En el encuentro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, planteó como meta para 2026 elevar el portafolio de inversión y "destrabar" proyectos desde lo local hacia lo nacional.

Reportó que la cartera identificada pasó de 367.900 millones de dólares y 2.241 proyectos, a 406.800 millones de dólares y 2.539 proyectos, con una proyección de empleos que aumentó —según su balance— respecto del registro previo.

Los esfuerzos se enmarcan en el Plan México anunciado hace un año en la misma sede y que busca posicionar al país dentro de las primeras diez economías del mundo, al tiempo de aumentar la inversión privada hasta un 28 % en 2030.

Resultados de distintas regiones

Como parte de los resultados presentados por las coordinadoras regionales, Yvonne Ochoa Rosselini, de la región norte, reportó que la inversión superó los 39,860 millones de dólares, sumando 173 proyectos de inversión y duplicó la cantidad de empleos con 135,089 plazas nuevas.

Además, dijo que el portafolio regional pasó de 58 proyectos valuados en 12,954 millones de dólares a 173 proyectos detectados, con una cifra de 39,860 millones de dólares de inversión, y un impacto de 135,089 plazas nuevas.

En la región centro, la empresaria Mercedes Gutiérrez Smith definió a la zona como "corazón económico productivo y logístico" del país, con vocación en salud, biotecnología, farmacéutica, manufactura avanzada, servicios especializados e innovación.

Para la región sur, la coordinadora Astrea Ocampo Gutiérrez habló de un "renacimiento" asociado a inversiones públicas y privadas, y enumeró proyectos ligados a modernización de puertos, desarrollo inmobiliario, parques eólicos, rehabilitación de carreteras e inversión turística-hotelera.