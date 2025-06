Claudia Sheinbaum Pardo responde a acusaciones de Kristi Noem sobre protestas en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien "condenó" a la titular del Ejecutivo federal por "alentar" a las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California.

En un evento del presidente Donald Trump en la Oficina Oval, Noem dijo que Sheinbaum Pardo "salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso".

Afirmó que Sheinbaum "no debería estar alentando las protestas violentas". Indicó que si bien la gente "tiene derecho a la protesta pacífica", pero que "la violencia que estamos viendo no es aceptable, no va a ocurrir en Estados Unidos".

Sheinbaum responde a Kristi Noem

Al respecto, la presidenta de México expresó en sus redes sociales que Noem, equivocadamente, mencionó que alentó protestas violentas en Los Ángeles.

"Le informó que es absolutamente falso", respondió la mandataria mexicana al compartir un video de las declaraciones que hizo el lunes en su mañanera en Palacio Nacional.

"Claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México.

"Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará", dijo la presidenta Sheinbaum Pardo.

En el video compartido en sus redes, Sheinbaum dice: "No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta, la quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones".