Sheinbaum defiende reforma judicial y descarta reunión con la Corte

"No me voy a reunir con la Corte", aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y les hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de los integrantes al Poder Judicial.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo reiteró que la Secretaría de Gobernación tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país.

Claudia Sheinbaum criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder del PAN y PRI.

"Los partidos políticos no tienen atribución, más que en algunos casos electorales, de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarlo", explicó.

Añadió que su hubiera sido el 33% de una Cámara de Diputados, "que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales".

"(...) fíjense de qué tamaño es su contradicción. Nosotros dijimos, cuando se presenta la reforma, ahora sí me explico con calma para que se entienda. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces, el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin los partidos políticos como intermediarios en ese proceso".