Claudia Sheinbaum respalda la prisión preventiva oficiosa en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "es correcto", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos graves, pues señaló que esta medida protege a jueces frente a grupos de la delincuencia organizada.

Esto luego que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat planteó que la prisión preventiva oficiosa no sea en automático.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal recordó que la prisión preventiva oficiosa se encuentra en el artículo 19 de la Constitución Mexicana desde el 2019, bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde mi perspectiva y lo he mantenido desde la jefatura de Gobierno (de la CDMX), frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante incluso para protección de los propios jueces ahora viéndolo en apoyo a los jueces, que haya ciertos delitos en donde no quede a criterio del juez si es prisión preventiva oficiosa, que no quedé a criterio el juez si es prisión o no, sino que ya haya una orientación previa de que ciertos delitos como homicidio, por ejemplo, o ciertos delitos graves, el juez oriente a la prisión preventiva oficiosa.

"Esto ha generado una discusión muy grande frente a la situación actual, pienso yo que es correcto. Lo planteé incluso cuando estaba la discusión que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez nos ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que toda la oposición está en contra de la prisión preventiva oficiosa, pero reprochó que tampoco presentan otras opciones.

"Toda la oposición está supuestamente en contra de ella, pero tampoco plantean otras opciones.

"Entonces, es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones en las que vive nuestro país frente a una situación de grupos de delincuencia organizada, y son una serie de delitos", agregó.