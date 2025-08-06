logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Fotogalería

¡DIVERSIÓN EXTREMA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum se reúne con el director de Blackstone para ampliar inversiones en México

Stephen A. Schwarzman y Claudia Sheinbaum dialogan sobre estrategias de inversión en México

Por El Universal

Agosto 06, 2025 05:13 p.m.
A
Claudia Sheinbaum se reúne con el director de Blackstone para ampliar inversiones en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman.

Acompañada de su equipo, la titular del Ejecutivo federal afirmó que "la firma ampliará las inversiones en México".

Stephen A. Schwarzman es presidente, director ejecutivo y cofundador de Blackstone, una de las firmas de inversión alternativa más grandes del mundo.

De acuerdo con Blackstone, la firma ha establecido negocios de inversión líderes en diversas clases de activos, incluyendo capital privado, donde es líder mundial en adquisiciones tradicionales, capital de crecimiento, situaciones especiales e inversión secundaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum se reúne con el director de Blackstone para ampliar inversiones en México
Claudia Sheinbaum se reúne con el director de Blackstone para ampliar inversiones en México

Claudia Sheinbaum se reúne con el director de Blackstone para ampliar inversiones en México

SLP

El Universal

Stephen A. Schwarzman y Claudia Sheinbaum dialogan sobre estrategias de inversión en México

Autoridades en alerta por tormenta Tropical Ivo en el Pacífico
Autoridades en alerta por tormenta Tropical Ivo en el Pacífico

Autoridades en alerta por tormenta Tropical Ivo en el Pacífico

SLP

El Universal

Guerrero y Oaxaca se preparan para fuertes lluvias y oleaje elevado provocados por la Tormenta Tropical Ivo en el Pacífico.

Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes
Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes

Nissan traslada su planta de Morelos a Aguascalientes

SLP

El Universal

La gobernadora confirma la decisión de Nissan de trasladar su planta a Aguascalientes

Andrés Filomeno El Monstruo de Atizapán es ingresado al hospital
Andrés Filomeno El Monstruo de Atizapán es ingresado al hospital

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital

SLP

El Universal

Andrés Filomeno Mendoza Celis, alias el Monstruo de Atizapán, es hospitalizado en Adolfo López Mateos debido a una estenosis traqueal.