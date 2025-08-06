Claudia Sheinbaum se reúne con el director de Blackstone para ampliar inversiones en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman.

Acompañada de su equipo, la titular del Ejecutivo federal afirmó que "la firma ampliará las inversiones en México".

Stephen A. Schwarzman es presidente, director ejecutivo y cofundador de Blackstone, una de las firmas de inversión alternativa más grandes del mundo.

De acuerdo con Blackstone, la firma ha establecido negocios de inversión líderes en diversas clases de activos, incluyendo capital privado, donde es líder mundial en adquisiciones tradicionales, capital de crecimiento, situaciones especiales e inversión secundaria.

