Clausuran Congreso de Nuevo León por brote de Covid-19

La Secretaría Estatal de Salud colocó sellos de clausura en las instalaciones del Congreso de Nuevo León, la noche de este miércoles, después que se detectó un brote de Covid-19 que afectó a tres personas, entre ellos el diputado local del PAN, Jesús Nava Rivera, al tiempo que este día se realizaron decenas de pruebas al resto de legisladores, reporteros y empleados que han acudido al recinto legislativo en días previos.

Sin embargo, algunos actores políticos y ciudadanos estimaron que se trató de una "marrullería" del gobernador Jaime Rodríguez Calderón para evitar que este jueves, a partir de las nueve de la mañana, sesione la Comisión Anticorrupción, que tenía previsto elaborar un nuevo proyecto de dictamen para sancionar al mandatario estatal y al secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, por desviar recursos para la captación de firmas que permitieron a "El Bronco", ser candidato presidencial independiente en 2018.

Este miércoles la Diputación Permanente del Congreso local, rechazó una solicitud del PRI a fin de aprobar una convocatoria para la realización de un periodo extraordinario de sesiones el lunes a las once de la mañana, donde se pretendía llevar a discusión y votación el nuevo proyecto de sanción a Jaime Rodríguez y Manuel González.

Entre los críticos de la clausura del Congreso, estuvo el senador de MC, Samuel García Sepúlveda, quien señaló en sus redes sociales "el día que los iban a destituir (al gobernador y al Secretario de Gobierno), 'Bronco' clausura el Congreso por coronavirus, el miedo no anda en burro, Manuel de la O –secretario de Salud-, es otro cómplice de la corrupción".

Dijo García que este viernes presentará una denuncia para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare al Congreso en desacato, por no sancionar al Gobernador y al Secretario de Gobierno.