Claves en caso Iñigo: 40 minutos, 40 mil pesos, gotas, cocaína, bar

NAUCALPAN, Méx., agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Esta semana se dio a conocer el fallecimiento del empresario Íñigo Arenas Saiz, quien había salido de un establecimiento nocturno de la alcaldía Miguel Hidalgo para dirigirse a otro inmueble en el Estado de México.

El hombre de 41 años había salido de un bar en la colonia Polanco por su estado de ebriedad, se le vio comer en una taquería y después dirigirse al bar en Naucalpan, sin embargo, falleció.

En reportes preliminares presuntamente había perdido la vida por broncoaspiración; sin embargo, en algunas de las investigaciones recientes se dio a conocer que su muerte fue por asfixia mecánica por sofocación inducida, además del consumo de estupefacientes.

Hallan a Íñigo en el interior de un antro en Naucalpan

El sábado 5 de agosto Íñigo Arenas Saiz ingresó al bar "República" ubicado en la Ciudad de México en la avenida Presidente Masaryk, el hombre de 41 años salió del establecimiento al día siguiente.

Durante la madrugada del domingo 6 de agosto, alrededor de las 2:46 de la mañana, un guardia de seguridad escoltaba a Arenas Saiz a la salida por su estado de ebriedad, este hecho fue captado en la cámara de seguridad del inmueble.

El empresario salió por su propia cuenta a las 2:50 de la madrugada, se dirigió a la calle Lafontaine y Emilio Castelar para comerse unos tacos en un puesto callejero, donde estuvo hasta las 3:18 de la mañana.

Posteriormente, Iñigo se dirigió al bar Black Royce ubicado en el boulevard Manuel Ávila Camacho número 460, en el fraccionamiento Industrial Atoto, hasta el momento se desconoce si viajó en su propio automóvil o fue en un taxi, en versiones preliminares se mencionaba que había llegado en un taxi.

La distancia entre ambos antros es de al menos 6.5 kilómetros, que de madrugada se recorren en menos de 10 minutos, siguiendo la ruta de la calle Masaryk hacia Periférico Norte, Primero de Mayo y la calle de Hormona para volver a salir al boulevard Manuel Ávila Camacho, por lo que habría llegado alrededor de las 3:30 de la madrugada.

Al llegar al bar, el empresario se encontraba acompañado por cuatro mujeres, empleadas del lugar, identificadas como Aritzi Abril "N", Ana Karen "N", Cecilia "N" y Ana Karen "N N", quienes ordenaron diversas bebidas y aparentemente le suministraron sustancias a la víctima, cuya composición fue motivo de peritaje y forma parte de la teoría del caso de la Fiscalía.

Posteriormente, a las 04:59 horas, estas mismas mujeres, junto con Eduardo "N", capitán de meseros del lugar y otra persona aún por identificar, lo habrían persuadido de subir a un área identificada como "VIP" en la planta alta, accediendo la víctima.

40 minutos y 40 mil pesos

Por ello, al llegar a este sitio acompañado por dos masculinos y cuatro femeninas, le expendieron cuatro botellas de bebidas, con un valor de 10 mil pesos cada una; por lo que, a las 05:07 horas, la cajera del lugar ingresó a esa área para realizar el cobro de 40 mil pesos con cargo a una tarjeta bancaria del empresario.

De acuerdo con el apoderado legal del bar Black Royce, Iñigo le había comentado a los trabajadores que llevaba varios días de fiesta, por lo que se sentía cansado y pidió un momento para poder descansar y dormir un rato.

Aproximadamente 40 minutos después, una de las femeninas dijo al encargado de seguridad, identificado como Carlos Daniel "N", que el hombre "se siente mal y se puso morado", por lo que, al notificar esta circunstancia, personal del establecimiento "le practica RCP".

A las 07:34 horas, la policía municipal de Naucalpan notificó el hallazgo de un cuerpo sin vida, por lo que, a las 08:00 horas del mismo día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio inicio a la carpeta de investigación TLA/TLA/ALV/104/218229/23/08.

El agente del Ministerio Público de la fiscalía mexiquense tomó conocimiento de este deceso, por lo que peritos, policía de Investigación y servicios periciales iniciaron una carpeta de investigación. El cuerpo del empresario no tenía huellas visibles de violencia, es decir, golpes o heridas por arma de fuego o blanca, indicaron fuentes oficiales a EL UNIVERSAL.

Posteriormente, en la tarde del mismo día, el Consejo Ciudadano pidió ayuda para localizar a Iñigo Arenas Saiz, de quien no se sabía nada desde las 2 de la mañana después de que salió de Polanco.

Además, comenzó a circular en redes un video captado por cámaras de seguridad, donde se observa a Iñigo salir de un establecimiento en estado de ebriedad, en la grabación se observa tambalearse.

Durante la mañana del lunes 7 de agosto, en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el empresario, quien desapareció tras salir de un antro en Polanco, fue hallado sin vida.

Tras cumplir con los protocolos pertinentes, el cuerpo del hombre, de 41 años, fue entregado a las 05:30 horas del lunes 7 de agosto, a sus familiares, quienes fungieron como testigos de identidad.

Ese mismo lunes, el periodista Joaquín López Dóriga reportó que seis personas, presuntamente relacionadas con la muerte del empresario Iñigo Arenas fueron detenidas por autoridades del Estado de México.

Las personas detenidas son Aritzi Abril "N", Ana Karen "N", Cecilia "N" y Ana Karen "N N", Carlos Daniel "N" y otro hombre quién no por el momento aún no ha sido identificado.

Derivado de las gestiones en vía de colaboración, el martes 8 de agosto, la FGJ CDMX remitió a la Fiscalía del Estado de México, la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/UI-2 C/D/01513/08-2023 relativa a la desaparición de la víctima, para su prosecución y perfeccionamiento legal.

El resultado del Protocolo de Necropsia, concatenado con el resto de los registros de investigación, concluye que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada, que limitaron su conciencia, funciones motoras y que en grado de probabilidad habría propiciado su deceso.

Lo anterior motivó que la autoridad investigadora obtuviera de un Juez de Control en Línea del Poder Judicial del Estado de México, la autorización para realizar la técnica de investigación de cateo, gracias a la cual se obtuvieron nuevos indicios, tales como: pastillas y sobres con contenido de diversa índole que dieron resultado presuntivo a clorhidrato de cocaína (Nark Id Cocaine); recipientes para aplicación de gotas, cuyo contenido está siendo objeto de análisis químico; así como equipo de grabación y diversos documentos relacionados con la operación del lugar y del evento investigado.