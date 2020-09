CNA celebra salida de Toledo de la Semarnat

Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), celebró la salida de Víctor Manuel Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues aseguró que debe de haber un gabinete más eficiente y competitivo donde "las ideologías no se impongan ante la ciencia", esto en referencia a la oposición de Toledo Manzur al glifosato.

En reunión con medios en Palacio Nacional, a donde acudió como invitado al mensaje del presidente López Obrador por su Segundo Informe de Gobierno, el empresario agropecuario indicó que este herbicida es necesario para el sector de la agricultura y en caso de prohibirse, indicó, sería un freno a esta industria.

"Celebramos que nuestro gobierno está haciendo ajustes y todo el respaldo a la integración de un gabinete más eficiente, más competitivo donde las ideologías no se impongan a la ciencia. Entonces todo el respaldo a nuestro presidente y puesto para continuar trabajando con Semarnat construyendo un México con mejor responsabilidad ambiental con la salud de los trabajadores, de nuestros consumidores".

-"¿Esta oposición al glifosato es una postura ideología?", se le preguntó.

-"Es ideológica, porque es un elemento importante para la agricultura porque es la que nos quita las malas hierbas del campo, solamente un país en el mundo no lo usa para agricultura que es Vietnam. Sería un grave freno para el sector agroalimentario que esta compitiendo con el mundo. Es una decisión de nuestro presidente y hay que respaldarlo", contestó.

Ayer lunes, EL UNIVERSAL informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará un ajuste en su gabinete y Víctor Toledo –quien realizó enérgicas críticas al proyecto del mandatario- saldrá de la Semarnat y en su lugar entrará María Luisa Albores, quien a su vez dejará la Secretaría del Bienestar.

Fuentes del primer círculo presidencial confirmaron a El Gran Diario de México que esta decisión se debe a las críticas que hizo Toledo a la cuarta transformación a inicios del mes de agosto, en donde acusó que había sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

El pasado el 6 de agosto, EL UNIVERSAL publicó que Toledo había presentado su renuncia y que la analizaban en Palacio Nacional.

En el audio difundido, Víctor Manuel Toledo mencionó que han sido tres los momentos en los que ha tenido conflictos con funcionarios; el primero con Víctor Villalobos en el tema del glifosato, con el que tuvo tres reuniones convocadas por Romo, para aprobar la importación del plaguicida en el país.