CNDH acredita 2 muertes en el IMSS por atención inadecuada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que un hombre y una mujer fallecieron en centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que no recibieron una atención adecuada por parte del personal médico.

El organismo autónomo emitió la recomendación 64/2019 al titular del IMSS, Zoé Robledo, porque doctores de la Unidad de Medicina Familiar 76 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, suministraron un medicamento erróneo a un hombre de 26 años, quien sufrió un infarto debido a que esa medicina le disminuyó drásticamente la presión arterial.

Asimismo, cuando la madre de la víctima llegó a la zona de urgencias del Hospital General de Zona 11, pasó una hora sin que la atendieran, lo cual derivó en el fallecimiento de su familiar minutos más tarde.

"Esta Comisión determinó que su fallecimiento fue consecuencia de una inadecuada atención médica, debido a omisiones en el interrogatorio, valoración, diagnóstico, monitoreo de signos vitales, incluida la presión arterial al haberle suministrado un medicamento que disminuye la presión arterial de manera súbita en lugar de uno que lo hiciera de manera paulatina", dijo respecto a este caso el organismo.

En un segundo caso, la CNDH emitió la recomendación 65/2019 al titular del IMSS por el fallecimiento de una mujer diabética, quien al sentir dolores abdominales acudió a la Unidad de Medicina Familiar número 49 en Celaya, Guanajuato; sin embargo, en ese lugar le dieron dos medicamentos que no le quitaron las dolencias.

Tiempo después la misma mujer acudió al Hospital General de Zona número 4 de Celaya, donde le aplicaron diversos medicamentos para aliviar su dolor, pero estos le provocaron dificultad para respirar. La joven murió luego de que le suministraron "10 de insulina" y le dieron "reanimación".

Debido a que los médicos del Hospital General señalaron que el expediente médico de la mujer fue "sustraído del hospital" junto con el acta de defunción, la CNDH no pudo tener acceso a más detalles.

"En el presente caso, la CNDH acreditó violaciones al Derecho de acceso a la información en materia de salud y a la verdad, en virtud de que no se podrán establecer responsabilidades individuales y conocer las razones del fallecimiento de la víctima, debido a que las personas servidoras públicas adscritas al HGZ-4 del IMSS no garantizaron la conservación de su expediente clínico", dijo.

Por estos dos casos, la CNDH recomendó al titular del IMSS reparar integralmente el daño a los familiares de las víctimas, además de que coopere con las denuncias que se presenten en el Órgano Interno de Control del IMSS y en el Ministerio Público.