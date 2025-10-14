CNDH destinará 70 mdp para ayudar a damnificados por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra, anunció la tarde de este martes que ese organismo destinará 70 millones de pesos para ayudar a las familias afectadas por las torrenciales lluvias.

A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta de la Comisión Nacional, María del Rosario Piedra dijo que fue regresada la referida cantidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "para que se destine a este gran esfuerzo de apoyo y reconstrucción".

"Con nuestro trabajo diario y con nuestros ahorros, la CNDH hace su parte en este momento de prueba. Nos debemos al pueblo, a él respondemos y con él nos comprometemos. Por eso me siento altamente orgullosa de devolverle estos 70 millones que servirán sin duda para ayudar a quien ahora lo necesita", dice Piedra en la grabación.

Señala que estos "son momentos que convocan a la unión y a la solidaridad. Profundamente conmovido por las condiciones que enfrentan miles de ciudadanas y ciudadanos en varios estados de la república, afectados por las inundaciones y los daños a la infraestructura, lo urgente ahora es garantizar la alimentación y el agua potable para que los damnificados puedan pasar la emergencia. Frente a esta situación nadie puede permanecer ajeno, nosotros menos que nadie".

