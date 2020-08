CNDH destituye a funcionario que golpeó a mujer

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que Arturo Tapia, quien el 12 de agosto había sido designado como nuevo director de difusión, no será contratado en este puesto luego de que se difundió un video donde se le capta golpeando a una mujer.

La CNDH informó la separación de Arturo Tapia a través de una cuenta de Twitter, luego de que el día de ayer se dio a conocer que el funcionario supuestamente golpeó a una mujer en la estación Tlalnepantla del Tren Suburbano en la capital del país.

"La @CNDH no tolera ningún tipo de violencia de género y se encuentra siempre del lado de las víctimas. Informamos que Arturo Tapia Lugo no ocupará el cargo de Director de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social", dijo la CNDH a través de su cuenta de Twitter.

Arturo Tapia formaba parte de las contrataciones que el organismo nacional dio a conocer el pasado 12 de agosto, y entre las que también se encuentra Boris Berenzon, quien fue destituido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por plagiar su tesis doctoral.