CNDH emite recomendación a IPN por acoso sexual contra investigadora

Por violaciones a los derechos humanos y de acceso a la justicia contra una investigadora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval.

La víctima, miembro del Sistema Nacional del Investigadores (SIN) y maestra en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, del IPN, había presentado una queja ante ese organismo por acoso laboral y hostigamiento sexual en contra del jefe de Sección de Posgrado, en 2018.

Por razones de competencia en marzo del 2018, la Comisión remitió, a la Defensoría del IPN el escrito de la víctima del 12 de febrero del mismo año.

El 7 de diciembre del 2018, la entonces defensora de los Derechos Politécnicos informó a la CNDH que el escrito ya era del conocimiento del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto y que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General había interpuesto una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) para dar por terminados los efectos del nombramiento del jefe de sección por haber incurrido en faltas de probidad u honradez por actos inmorales durante el trabajo y por falta comprobada de cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo. El juicio laboral está en desahogo de pruebas.

Sin embargo, la víctima presentó.ante esta Comisión Nacional, un nuevo escrito para que se retomara su queja por hostigamiento sexual cuando realizaba una estancia posdoctoral en España, y por acoso laboral cuando ingresó a laborar en el IPN, debido a que su superior jerárquico era, hasta inicios de 2022, la misma persona que enfrenta un juicio en el TFCyA, quien ha utilizado su cargo, según señala la quejosa, para obstaculizar su trabajo.

A pesar de las denuncias que hizo por el hostigamiento del que fue objeto por parte de su jefe, la Dirección de Asuntos Jurídicos no pudo comprobar el asesoramiento que dijo haber dado a la víctima, lo que impidió que acudiera a denunciar penalmente hechos presuntamente constitutivos de delito, ni se le dio la protección necesaria para evitar la interacción con su victimario.

Aunado a ello, hasta la fecha, no se le reconoce su nivel de doctorado, por lo que no está inscrita en la Plantilla de Académicos de la División de Posgrado. Tampoco se le ha designado un espacio de trabajo, por lo que realiza sus investigaciones y clases en una sala de juntas, la cual tiene que desocupar cuando es requerida para esos fines, además de que su jefe se expresa de forma incorrecta de ella ante otros académicos, lo cual propicia un ambiente desfavorable para la víctima.

La CNDH solicitó al titular del IPN que se inscriba a la víctima en el Registro Nacional y se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado, se otorgue atención psicológica a la agraviada, y se colabore en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente la Comisión Nacional en contra de cinco autoridades responsables por las probables faltas administrativas señaladas en la Recomendación ante el OIC del Instituto.