CNDH emite recomendaciones al IMSS por falta de personal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por casos de negligencia médica que provocó la muerte de dos pacientes en Chihuahua y Chiapas.

La CNDH emitió la Recomendación 44/2020 al director general del IMSS, Zoé Robledo, por un paciente que tuvo un infarto al miocardio y acudió al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 16 (HGZMF 16) en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Sin embargo, en ese lugar no había personal médico ni equipo especializado para atender la emergencia y todo concluyó en el fallecimiento de la persona.

"Personal del IMSS omitió realizar acciones para que la víctima recibiera valoración y resolución quirúrgica por parte de un médico cardiólogo en el HGZMF 16, en el Instituto Cardiovascular de Chihuahua o algún otro hospital dotado con los recursos humanos y tecnológicos para hacerlo, por lo que no se le brindaron ni procuraron servicios médicos especializados por la falta de personal médico en Cardiología", señaló la Comisión.

La CNDH también emitió la Recomendación 45/2020 por el fallecimiento de una menor de edad en la Unidad de Medicina Familiar número 25 (UMF-25) de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El 20 de abril del 2018 una niña de cuatro años acudió a la UMF-25 por presentar temperatura, vómito y diarrea. En un inicio el personal médico diagnosticó dengue y posteriormente una "simple infección de temporada". Dos días después, al persistir las molestias, la menor volvió a la unidad y, mientras esperaba ser atendida, sufrió convulsiones y perdió la vida.

"El análisis de evidencias permitió acreditar que la inadecuada atención médica proporcionada a la niña trajo como consecuencia el deterioro de su salud y su posterior fallecimiento, toda vez que las personas servidoras públicas incumplieron con su deber de otorgarle atención médica oportuna", señaló la CNDH en el documento.

El organismo nacional emitió diversas recomendaciones por estos hechos. Las medidas se relacionan con la reparación del daño a los familiares de las víctimas y que se tomen cartas en el asunto para que esta situación no se vuelva a repetir.