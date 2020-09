CNDH exhorta a manifestantes a dialogar para resguardar expedientes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las mujeres de los colectivos que se encuentran dentro de las instalaciones de su sede a acordar en breve una mesa de trabajo y establecer el protocolo de resguardo de expedientes y archivos de la dependencia.

Desde el pasado miércoles 2 de septiembre, las activistas ocuparon las oficinas de la CNDH, ubicada en la calle de República de Cuba, número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Comisión señala que la toma de las instalaciones ha tenido uno de los resultados no deseados: la falta de seguimiento a la atención de casos de víctimas de distintas violaciones a derechos humanos, las cuales sus expedientes se encuentran en resguardo de dicho edificio.

El organismo aseguró que los expedientes que obran en su poder contienen información sensible y base para las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos, acompañando los procesos de las víctimas, la reparación del daño y en la incidencia de medidas de no repetición.