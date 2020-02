CNDH exige simplificar protocolos de Alerta Ámber tras caso de Fátima

La repetición de casos de violencia feminicida y afectaciones en contra de niños, niñas y adolescentes lesiona el entorno social y no debe quedar impune, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al condenar el feminicidio de la niña Fátima Cecilia en la Ciudad de México.

También llamó a simplificar y armonizar los protocolos para la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda de niñas y niños desaparecidos.

Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de "indescriptible" el feminicidio de la niña de 7 años de edad y aseguró que ha seguido el desarrollo de la información.

"A su familia le expreso mi más profundo sentimiento de solidaridad. Desde temprano he estado pendiente de la información de este hecho lamentable que condeno enérgicamente", dijo la secretaria de Gobernación.

La CNDH exigió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX que lleve a cabo una investigación integral, profesional y exhaustiva, para que el caso no quede en la impunidad.

"La repetición de este tipo de casos genera una gran consternación y preocupación a este Organismo Nacional, que reitera que toda agresión y afectación, de cualquier tipo, en contra de las niñas, niños y adolescentes lesiona gravemente el entorno social y no debe quedar impune", señaló.

Destacó que la crueldad con que ocurrió el asesinato de la menor, hace necesario que las investigaciones determinen si se llevó a cabo un secuestro para la obtención de órganos humanos; también demandó a las autoridades emprender acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en el país, proporcionar a la sociedad niveles mínimos de seguridad y prevenir ataques, así como agresiones.

"Insiste en la importancia de la profesionalización de los servidores públicos ante denuncias de desaparición para que actúen con la sensibilidad y celeridad que se requiere para lograr una justicia pronta y expedita", demandó.

En noviembre de 2019, la CNDH presentó la Recomendación General 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; alertó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019 ocurrieron un total de 2 mil 481 homicidios de mujeres, es decir 310 al mes, lo que en promedio equivale a 10 mujeres asesinadas cada día.

"Se trata de una combinación de los diferentes tipos de violencia que puede concluir en homicidio por razones de género, y tiene estrecha relación con la violencia institucional, ya que en ese delito se concentran las acciones que el Estado realiza o deja de realizar y que producen impunidad y falta de acceso a la justicia", refirió la institución.

Pidió al El Estado mexicano implementar medidas concretas para detener las desapariciones de menores de edad, el feminicidio en niñas y adolescentes, así como hacer reformas legislativas para castigar de manera adecuada la violencia sexual.