CNDH hace un llamado a atender la migración desde su origen

Además de invertir en los países que tienen mayor flujo de migración, se deben atender las causas de este fenómeno que pone en constante riesgo a las personas que deciden abandonar sus lugares de origen.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del libro "Murales, no muros".

"Se tiene que entender la migración, la migración, precisamente en sus orígenes. La movilidad humana, desde que somos seres humanos ha existido, y desde luego los Estados nacionales tienen derecho a regularla: que sea regular, segura y ordenada, pero siempre en la perspectiva de satisfacer los derechos contenidos en los tratados que México ha suscrito, en las Leyes que México tiene, en el principio humanitario que anima entender los dolores y el por qué huyen las personas", dijo.

"Estamos de acuerdo en que se invierta en los países de origen que motivan su migración, pero que al lado de esto no se deje de tomar en cuenta que antes de ser migrantes son personas y que se deben de atender, pues, las causas por un lado, que es parte de la inversión que se busca generar en los Estados nacionales, México el sureste y los países del triángulo norte de Centroamérica; pero también que se vea que la migración es como el agua, busca salidas y a veces esas salidas buscan, en el caso de la migración, rutas que los llevan a riesgos mayores, en donde podemos ver precisamente que los migrantes pues se exponen a vejaciones, a afectaciones a sus integridades".

Al término del evento señaló que la CNDH ha llamado la atención sobre el retraso que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para dar respuesta a las solicitudes que recibe.

"Vimos cómo COMAR está rebasado en sus capacidades de respuesta, en el flujo ordinario que teníamos, porque son casos anteriores a los éxodos masivos que hoy vivimos. Hoy esos éxodos masivos están haciendo latente que necesitamos contar con mayor infraestructura; la COMAR necesita dar respuestas más oportunas.

"Vimos y ahí ejemplificamos en la Recomendación cómo a pesar de la solicitud con sello de recibido, que les da una protección a esos migrantes, en algunos casos fueron expulsados, contrariando el derecho que tienen a principio de no devolución ante riesgos que puedan pasar en su país, y por eso el proceso de refugio", añadió.

Recordó que los servicios de atención en las estaciones migratorias están sobresaturados y se requiere buscar soluciones alternas para que los menores migrantes no permanezcan en estos lugares.

Por ello, enfatizó en la necesidad de que el trato que da México a los migrantes centroamericanos debe ser ejemplo del trato que se pide a Estados Unidos para los connacionales que deciden migrar a dicho país.

"Pensemos en nuestros connacionales si queremos ese tipo de contenciones, si queremos ver a esos niños también en estas jaulas que hemos visto en los Estados Unidos; recuerden que en la Comisión Nacional logró una medida cautelar con la Corte Interamericana para proteger a 585 familias, no importando la nacionalidad porque no eran nacionalidades mexicanas pero el tema son las personas", precisó.