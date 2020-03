CNDH mantiene guardias mínimas para brindar atención a la población

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene guardias mínimas en sus instalaciones, para brindar atención a la población que busque presentar quejas como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El organismo informó que desde este lunes, personal de áreas no prioritarias trabaja desde su casa para atender a la recomendación de las autoridades de Salud, de permanecer en confinamiento para evitar contagios por coronavirus. Además, indicó que la población también puede ser atendida vía telefónica, correo electrónico o en las aplicaciones de dispositivos móviles de la CNDH.

"Empleados de guardia de la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, operan las 24 horas del día los teléfonos conmutadores 5681 8125 para la Ciudad de México y el 800 715 2000 para el resto del país, en los que reciben quejas y denuncias, y dan información sobre los casos, recursos, medidas cautelares y otros mecanismos y servicios de defensa de los derechos humanos que este Organismo Nacional está obligado a prestar", detalló.

Aseguró que los trabajadores que se encuentran desde sus hogares, se dedican a dar continuidad a las funciones de la CNDH y trabajan para evitar rezagos.

"Se le ha precisado a todo el personal que la suspensión de labores no es un periodo de asueto, sino una medida preventiva, por lo que se conminó al personal a cuidarse en extremo y aplicar la medida ‘Quédate en Casa’", agregó.

"En cuanto a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se informa que no ha dejado de atender sus responsabilidades y hasta el viernes 27 de marzo mantuvo agenda abierta en la sede de República de Cuba, cumpliendo en todo momento con las medidas preventivas recomendadas hasta ese momento por el Gobierno Federal".

Desde este lunes, la agenda de la titular de la CNDH quedó reducida al mínimo pero abierta para asuntos de urgente resolución.

La CNDH además llamó a las autoridades a implementar medidas de prevención de violencia familiar para apoyar a niños y adolescentes durante la contingencia por el coronavirus.

El organismo reconoció que las medidas implementadas por el gobierno federal para contener el contagio del Covid-19 imponen nuevas dinámicas que pueden causar estrés, miedo o frustración.

Por ello, destacó que es indispensable contar con mecanismos de orientación jurídica y contención psicoemocional para las familias que lo requieran y, de ser necesario, medidas de protección especial.

Exhortó a las autoridades de salud para que difundan información para mejorar la convivencia familiar, y que se incluyan actividades académicas y culturales que reduzcan el uso de dispositivos móviles y videojuegos entre los niños y adolescentes.

"Ante las restricciones de convivencia que impone la pandemia de Covid-19, resulta de vital importancia generar contenidos en los que se facilite información asequible y comprensible sobre la contingencia sanitaria destinada a niñas, niños y adolescentes acorde a sus distintas etapas de crecimiento, así como fortalecer y ampliar con un enfoque de inclusión las actividades académicas y culturales que han desarrollado las Secretarías de Educación y de Cultura en canales de televisión abierta y otro medios".

"Esto, para ofrecer a las familias opciones de convivencia que favorezcan la participación de todos sus integrantes y se acote el tiempo que las personas menores de edad destinan al uso de tabletas, celulares o videojuegos", indicó.

Anunció que emitió el folleto "Usted padre, madre o tutor puede impulsar el bienestar y futuro de su hija o hijo", que contiene recomendaciones de crianza positiva, y da pautas sobre cómo reaccionar ante los problemas de comportamiento, establecer límites sin violencia y cómo lograr una escucha efectiva e involucrarse en sus sentimientos.