CNDH no irá contra acuerdo de militarización

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no promoverá una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo para permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, pues la ley no se lo permite.

Aunque la CNDH mostró su rechazó el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, aclaró que no podrá revertirlo vía acción de inconstitucionalidad porque los artículos 105 constitucional y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se lo permiten.

"Nos vemos imposibilitados legalmente, al tratarse, no de una Ley sino de un Acuerdo del Ejecutivo Federal, acto que, de conformidad a lo establecido por los artículos 105 Constitucional apartado 2, inciso g; y 15 fracción XI de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del contenido de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no se contempla como causa para iniciar la acción solicitada", señaló el organismo nacional.

La CNDH indicó esto a través de un comunicado luego de que distintas voces le han pedido acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, con esta acción legal, el máximo tribunal revise la legalidad del acuerdo que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad hasta el 2024 y en apoyo de la Guardia Nacional.

El organismo recordó que el año pasado, en la administración de Luis Raúl González Pérez, promovió acciones de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; el Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero aún está a la espera de que estos se resuelvan.

"Mientras eso pasa, seguiremos vigilantes, y que no quepa duda de que actuaremos, frente a cualquier violación a los derechos humanos en el contexto de aplicación del citado Acuerdo", indicó la CNDH.