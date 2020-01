CNDH revisará recomendación de caso Ayotzinapa

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ordenará la revisión de la recomendación 15/VG2018 del caso Ayotzinapa, pues alegó que actualmente no existe un método para calificar su estado o nivel de cumplimiento.

Durante la presentación del Informe de Actividades 2019 de la CNDH, el cual fue entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rosario Piedra destacó que la recomendación será analizada junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, con el objetivo de valorar su alcance y encontrar la mejor manera de avanzar en las demandas de las personas afectadas por el crimen.

"Puedo decirle que los puntos recomendatorios no se pueden calificar hoy su estado o nivel de cumplimiento como el resto de las recomendaciones porque la Oficina Especial del Caso Iguala determinó una forma diferente de clasificarlo distinta a los supuestos que establece el reglamento interno de la CNDH, lo que de entrada llama

la atención", dijo la titular de la CNDH frente a senadores y diputados.

La Recomendación 15/VG2018 ha sido criticada por organizaciones sociales y colectivos de víctimas desde que se dio a conocer, bajo el argumento de que no refleja una investigación exhaustiva y que valida parte de la "verdad histórica" del gobierno anterior.

Frente a declaraciones de este tipo, la CNDH, en el periodo de Luis Raúl González Pérez, aseguró que no avalaba la verdad histórica y señaló que su documento estuvo determinado por "la falta de información confiable".