CNDH vigilará que Guardia Nacional no vulnere derechos de migrantes

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advirtió que su dependencia vigilará que la Guardia Nacional no vulnere los derechos de los migrantes cuando sea desplegada en la frontera sur de México.

"La Comisión Nacional verificará que haya protocolos y un exhorto para que no se entienda una medida de que el envío de estas fuerzas pues no sea una política de priorizar la seguridad nacional por encima de la seguridad humana. Tenemos que poner como eje de actuación en la política migratoria la seguridad humana", dijo González Pérez.

Consideró que otras instituciones sí pueden apoyar a las autoridades migratorias en su labor, siempre y cuando se respeten sus derechos humanos y sea desde una perspectiva humanitaria.

"Así como condenamos que Estados Unidos no militarice la frontera sur de su país, nuestra frontera norte, México no debe caer en la misma prospectiva, y que cualquier intervención de cualquier autoridad debe ser conocida por la autoridad migratoria", añadió.

González Pérez también informó que se está organizando una reunión entre la Secretaría de Gobernación, CNDH y los ombudsman de Guatemala, Salvador y Honduras para abordar el tema migratorio.

Respecto al "Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos", convocado por Andrés Manuel López Obrador para el día de mañana, el presidente de la CNDH aseguró que aún no ha recibido una invitación formal para participar.