A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desmintió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) genere boletas de reporte electoral y no da seguimiento a resultados de ningún proceso electoral.

"La #SSPC informa que el Centro Nacional de Inteligencia #CNI no genera "boletas de reporte electoral" y no da seguimiento a resultados de ningún proceso electoral. #NoTeDejesEngañar, #FakeNews", detalló la dependencia en su cuenta de Twitter.

Guadalupe Taddei, subrayó que las autoridades locales tienen altas expectativas de rebasar niveles de participación ciudadana en la jornada electoral del Estado de México y Coahuila.

"La afluencia ciudadana es bastante alta. Las autoridades locales de los dos estados que están en este momento en elecciones están con pronósticos muy halagadores hasta este momento", sostuvo.

En un mensaje a medios desde la mesa de seguimiento para la jornada electoral, señaló que el acompañamiento de las fuerzas de seguridad también ha generado tranquilidad en las dos entidades, por la coordinación tanto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con cuerpos de seguridad locales.

Así funcionan las urnas electrónicas que operan en la elección del Edomex

En el Estado de México por primera vez una parte de los electores podrán votar en urnas electrónicas, pues para la elección de gobernadora que se lleva a cabo el 4 de junio, en la entidad se instalaron 164 unidades, distribuidas en 36 secciones electorales de toda la entidad, de los modelos INE 7.0 y Jalisco.

De acuerdo con información del Instituto Electoral mexiquense (IEEM), las urnas electrónicas tienen varias medidas de seguridad con que cuentan: todas las tarjetas están encriptadas, además que el ciudadano después de emitir su voto es entregado en un ticket, que se contabiliza directamente y se reporta el PREP.

Cuando presentaron las urnas, la presidenta del IEEM, Amalia Pulido, garantizó que son urnas blindadas e indicó que las mismas representaciones de los partidos políticos han probado los instrumentos para verificar que funcionan bien.