CNTE pide al gobierno federal aumentar presupuesto para educación

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó en contra de que se sigan impartiendo clases por televisión, debido a que hay comunidades en el país que no tienen acceso a internet o a la señal de televisión abierta.

En una reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la que asistieron también el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dirigentes del magisterio disidente pidieron al gobierno federal un incremento del presupuesto destinado a la educación.

Pedro Gómez Bamaca, dirigente de la sección 7 de Chiapas, señaló que hay comunidades de alta marginación en México donde no hay conectividad, lo que afecta a estudiantes de nivel básico y de media superior por no seguir las clases a distancia que se han planteado en el presente ciclo escolar debido a la pandemia del Covid-19.

"Hay lugares marginados en todo el país, extremadamente marginados en donde no hay conectividad, no hay señal de televisión, grandes consecuencias que hay. Nosotros seguimos insistiendo en que se den las condiciones en todas las escuelas del país, en todos los niveles, de infraestructura, salubridad y todo", señaló.

Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, señaló que la diversidad de la geografía, las lenguas y culturas "implica que no puede haber una sola estrategia y demandamos que se apoye las estrategias que se llevan a cabo con los padres de familia".

"El punto del regreso presencial es fundamental, pero debe ser bajo condiciones, no sólo sanitarias del semáforo verde, sino que el propio secretario de Educación manifestó que 30% de las escuelas públicas del país carece de agua potable, y en este periodo planteamos que sean atender sus necesidades", refirió.

Indicó que si se retoma el acuerdo de que el gobierno federal incremente en un punto porcentual el presupuesto educativo esto ayudaría a una mejor educación para más de 30 millones de alumnos.