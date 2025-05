CNTE y Sección 22 SNTE mantienen plantón en CDMX por derechos laborales

OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- La asamblea estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó mantener el plantón en la Ciudad de México para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE del año 2007.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 del SNTE, manifestó en el cierre de la asamblea que es necesario fortalecer las movilizaciones en la capital del país con mayor número de profesores; actualmente son alrededor de 20 mil maestras y maestros que participan en la protesta en la Ciudad de México.

"También asumimos que se tiene que ir fortaleciendo esta jornada de lucha. Si bien estamos más de 20 mil compañeros y compañeras en la Ciudad de México se hace necesario seguir fortaleciendo este gran movimiento, porque nos ha enseñado la historia de lucha que solamente la acción permite avanzar con nuestras demandas".

La líder sindical mencionó que el gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado que es "más de lo mismo", porque llevan nueve días manifestándose diariamente y la presidenta Claudia Sheinbaum "hace como si no estuviéramos y como si no nos escuchara".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por eso, dijo, se tiene que emplazar a la reinstalación de la mesa con la Comisión Nacional Única Negociadora con la presidenta de la república.

"Nuestras demandas no son nuevas, no venimos por una semana más de vacaciones, venimos por la abrogación de la Ley del ISSSTE que afecta no sólo a los trabajadores de la educación, afecta a todos los trabajadores del Estado, por eso hacemos el llamado a los demás sindicatos que se sumen, porque lo que está luchando este movimiento de la CNTE va a beneficiar todos los trabajadores del Estado; pero la CNTE es la punta de lanza en esta jornada de lucha 2025".

Aracely Pérez hizo un llamado a la unidad y a la disciplina ante el intento de división del movimiento que pretende el gobierno federal. Esto, luego de que el pasado martes fue agredida por un grupo de profesores al salir de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob). "Hoy decimos que la Sección 22 está firme y se mantiene unida", sentenció.