Coahuila pasa a semáforo verde a partir de este jueves 25 de marzo

El Gobierno Federal hizo del conocimiento a Coahuila que a partir de este jueves pasa a Verde en el Semáforo Epidemiológico, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

A través de un comunicado, el mandatario señaló que ya se han liberado diversas actividades y el cambio en el semáforo únicamente nos refuerza para tomar otro tipo de decisiones.

Recordó que desde el inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, Coahuila implementó estrategias positivas que le permiten avanzar en los indicadores contra la pandemia.

Ante el anuncio del gobierno federal, Riquelme Solís enfatizó que la entidad no habrá precipitaciones.

"No nos vamos a precipitar por el semáforo en verde. Vamos a seguir cuidando el estatus los indicadores que tiene hasta ahora Coahuila"

Subrayó que si ya se definieron aforos en las áreas hotelera y restaurantera, además de las áreas recreativas del estado, "así las vamos a dejar. No nos vamos a acelerar".

La Secretaría de Salud del Estado informó que hasta este jueves 25 de marzo se registran 98 nuevos casos de Covid-19, incluidas 5 defunciones.

A través de su reporte diario, la dependencia señaló que en la entidad existen 538 casos activos y hasta el día de hoy se contabilizan un total de 68 mil 268 casos, incluidos 5 mil 842 decesos.