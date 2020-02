Coahuila sí se adhiere al Insabi: Riquelme

Es totalmente falso que Coahuila no se adhiera al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al refutar declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que este estado no se suma. Aclaró que Coahuila se incorporará al nuevo sistema de salud, "si nos van a federalizar los mil 600 empleados, (médicos, enfermeras, radiólogos, secretarias, personal administrativo) y se van a hacer cargo de los dos hospitales (el Oncológico y el Materno Infantil)".

Asimismo, pidió a los coahuilenses que estén tranquilos porque defenderán su derecho a la salud. "Escuché en la mañanera que Coahuila es uno de los estados que no se adhiere, es totalmente falso. Estuvimos el jueves, estuvo el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, si quedamos en puntualizar las cosas el día de hoy pero con el fin de adherirnos al Insabi", apuntó. "Si no nos van a federalizar los mil 600 empleados, si no se van a hacer cargo de los dos hospitales y si no tengo claro cuánto sería para Coahuila, pues entonces ¿para qué nos adherimos?", cuestionó.

Dijo que Bernal fue a la Ciudad de México con la finalidad de que Coahuila sea uno de los estados que pueda adherirse al Insabi. Indicó que no hay plazos fatales; dijo que el estado puede salir y puede adherirse en el transcurso del año y cambiar las condiciones también. Hay estados, agregó, que pusieron distintas condiciones para adherirse; "hoy los vi que ya estaban arriba", dijo. Consideró que el gobierno busca federalizar los servicios y no ve ningún obstáculo para incorporarse. Refirió que los gobiernos priistas desde la semana pasada se sumaron y no entiende por qué Coahuila está fuera. "Muy probablemente porque yo sí les pedí que esto que les estoy diciendo se viera plasmado a los anexos a la firma del convenio", explicó.

"El doctor Bernal que está en México posiblemente hoy determine nuestra adhesión o no al INSABI. Lo vi como un hecho, pero la realidad es que no".

Entrevistado en la Feria del Empleo, donde más de 50 empresas de Saltillo y la Región Sureste ofertaron aproximadamente 3 mil vacantes, Riquelme comentó que en la reunión con el presidente López Obrador hubo gobernadores que pusieron condiciones peores a las de Coahuila.

"Algunos estados no quisieron ceder la infraestructura de Salud ni siquiera en comodato, la infraestructura no la ponían en suerte. Otros para poder ejercer recursos en materia de salud tienen que estar al menos en comodato, o tienen que pasar como parte de los activos de la Federación.

"Si la solución que puso la Federación en un momento dado era que al menos estuvieran en comodato es correcto, pero hubo estados que ni eso", señaló. Mencionó que el gobernador de Durango ofreció el Hospital General de Gómez Palacio, que tenía muchos años parado, que además le faltaba algo de equipo para poder iniciar operaciones.

"Eso también nos sirve mucho en la Región Laguna porque se desahoga gran parte de la consulta que se da en la clínica 71 y la de Especialidades del IMSS en Torreón, sirve mucho eso. Cuando le planteamos nuestras necesidades, el mismo director del Insabi nos dijo que era muy poquito el problema de Coahuila, que no era problema, que se podía anexar para poder adherirnos al Insabi", refirió.

Pidió esperar a que definan qué pasará y ante la inquietud de quienes requieren atención médica y no cuentan con seguridad social les solicitó.

"Yo quiero que los coahuilenses estén tranquilos, el gobernador y también la parte de salud que corresponde a mi gobierno tomaremos la mejor de las decisiones que no afecte al patrimonio de los coahuilenses". Además garantizó que vigilarán "que si siga con una tendencia a mejorar nuestros servicios de salud porque eso es lo que al final buscamos, que Coahuila se pueda ver beneficiado de una eventual Federalización del sistema de salud".

Respecto a la emergencia por el coronavirus, Riquelme Solís afirmó que en los aeropuertos de Torreón y Ramos Arizpe están al pendiente ante el arribo de viajeros procedentes de China para su revisión. Aunque en las terminales aéreas como la de la ciudad de México a donde llegan primero aplican protocolos requeridos para detectar algún eventual contagiado.

Afirmó que hasta el momento no ha tenido llamados de coahuilenses varados en China pero están atentos y compran material que les permita enfrentar cualquier situación de crisis que se dé a nivel nacional. "Hay algunos medicamentos que se están adquiriendo pero que no son garantía que puedan evitar el contagio del virus que ahorita está en estudio", indicó.