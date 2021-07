Coahuila y Durango, con casos de Covid en estudiantes que viajaron

La Secretaría de Salud en Coahuila detectó 25 casos de estudiantes de la entidad que resultaron contagiados de Covid-19 después de llegar de viajes de Cancún y Mazatlán.

Roberto Bernal, secretario de Salud en la entidad, mencionó que se implementó el cerco epidemiológico y las personas se encuentran estables y aisladas.

Dijo que son casos de jóvenes entre los 18 y 25 años y explicó que están evaluando el caso índice, es decir, el paciente que se contagió de inicio, así como analizar si se trata de alguna variante.

Bernal añadió que el problema no es salir a vacacionar sino no tener las medidas de contención. "Si te vas a una casa a Mazatlán, y estás aislado, pues no pasa nada. El problema es que vayan a antros, que no haya sana distancia, que estén en lugares cerrados", comentó.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, exhortó a la población a que si sale de vacaciones tomen las medidas de protección necesarias, pues declaró que desconocen realmente cuál es la situación en los estados de Sinaloa y Quintana Roo.

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, comentó que iniciarán una campaña de vacunación para la población arriba de 18 años específicamente en los municipios fronterizos.

Indicó que el ofrecimiento del gobierno federal es hacerlo del 20 al 24 de julio, por lo que se esperaría vacunar a cerca de 200 mil personas arriba de 18 años.

Bernal mencionó que en su momento se ofreció vacunar a la población en la frontera con una farmacéutica de origen chino, sin embargo se opusieron porque el gobierno consideró que sería un freno para la movilidad económica en las ciudades fronterizas, debido a que en Estados Unidos no aceptan por ejemplo, la vacuna de CanSino.

El secretario detalló que la vacuna que aplicarán será de la farmacéutica Pfizer. Adelantó que lo más probable es que la dinámica de aplicación sea mediante la letra del abecedario.

Añadió que hasta el momento se tiene el dato de únicamente ocho defunciones de personas vacunadas, aunque aclaró que en los ocho casos, se trataron de personas que no completaron el esquema de vacunación o que tuvieron el contagio antes de los 14 días requeridos para tener la inmunidad.

--En Durango reportan 20 casos de contagios que se dieron en Cancún y Mazatlán

El secretario de Salud de Durango, Sergio González, informó que tienen reporte de 20 contagios de Covid-19 de jóvenes que viajaron a Mazatlán o Cancún.

González comentó que se reforzarán las estrategias por la temporada vacacional y el repunte de casos en el puerto de Mazatlán.

La recomendación por parte de las autoridades sanitarias de ambos estados es aislare si se decide vacacionar, al menos cinco días cuando se regresa a la ciudad de residencia.