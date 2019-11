Coepriss alerta por consumo de producto Bicaruvas en Sinaloa

Se alertó a la población no adquirir ni consumir el artículo denominado Bicaruvas, con supuestas propiedades milagrosas para aliviar las agruras, la acidez estomacal e indigestión causadas por el excesos de alimentos irritantes, el cual carece de autorización para su venta.

Jorge Alan Urbina Vidales, delegado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRISS), observó que a este producto se le atribuyen propiedades terapéuticas, cuyo consumo representa un grave riesgo para la salud.

Dio a conocer que derivado de la vigilancia regular que se sigue, se identificó a la empresa Prosana Distribuciones, S.A. de C.V como la que elabora el producto, denominado Bicaruvas bajo malas prácticas de fabricación.

Esta empresa ha incurrido en diversas anomalías, infringiendo lo establecido en la Ley General de Salud, por lo que se alerta a la ciudadanía no adquirir este artículo u otros que ofrezcan propiedades milagrosas para aliviar padecimientos.

Urbina Vidales comentó que Bicaruvas se comercializa como suplemento alimenticio y en diversas plataformas y páginas de internet se anuncia de manera ilegal como "auxiliar" en el alivio de agruras, acidez estomacal e indigestión, causadas por excesos alimenticios irritantes.

Apuntó que se le atribuye a este supuesto producto milagroso poseer propiedades terapéuticas sin contar con el registro sanitario oficial respectivo.

El funcionario advirtió que no se debe consumir el Bicaruvas polvo efervescente (Bicarbonato de Sodio/Carbonato de Calcio) en presentación en caja de 50 sobres sabor uva, fabricado por Prosana Distribuciones, S.A. de CV ya que la empresa incurrió en malas prácticas.

Subrayó que este producto que ostenta la leyenda "Suplemento Alimenticio" no cuenta con el Registro Sanitario emitido que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, por lo que no está garantizada su calidad ni eficiencia en los tratamientos contra las agruras y acidez estomacal.