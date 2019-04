Cofece indaga monopolio en farmacéuticas

Ciudad de México.- El veto del presidente Andrés Manuel López Obrador contra tres empresas distribuidoras de fármacos coincide con la revisión que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre presuntas irregularidades en el mercado de producción, distribución y comercialización de medicamentos.

Hace unos días, la Autoridad Investigadora del organismo antimonopolios le entregó al pleno de la Cofece el dictamen de probable responsabilidad contra agentes del mercado. Sin embargo, el reporte aún no será público porque por ley faltan 30 días hábiles para que el pleno lo analice y se determine si se encontró o no responsabilidad de los involucrados en la investigación, por lo que todavía no se conocerá si las tres empresas vetadas por el Presidente son parte o no de la indagación.

El pasado 9 de enero de 2019, la Autoridad Investigadora de esa Comisión concluyó su procedimiento de la investigación IO-001-2016, e inició la estructuración de su fallo.

El oficio que envió el Ejecutivo federal a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, pide investigar si hubo corrupción y tráfico de influencias por parte de Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Maypo, que vendieron al ISSSTE e IMSS fármacos por 34 mil 280 millones de pesos en 2018, es decir, 62.4% de las compras de ambas.

En el documento, el mandatario mexicano destacó que el hecho resulta, "a todas luces inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios".

Tras dar a conocer el informe, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador indicó que se trata de una medida preventiva. No obstante, especialistas afirman que las distribuidoras de farmacéuticos a las que vetó el presidente Andrés Manuel López Obrador pueden solicitar un amparo, porque no merecen sanción por el simple hecho de tener gran participación en el mercado.

Al respecto, el director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual, expuso que tener una participación en las compras del ISSSTE y el IMSS de 62.4% "no es monopolio. Es ilógico castigar la eficiencia de empresas, no es para castigarlas si tienen 25 o 30 años en el mercado.