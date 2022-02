Cofepris alerta por lotes falsos del medicamento Xarelto de Bayer

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Porque su ingesta podría representar un riesgo para la Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población que se identificaron inconsistencias en tres lotes falsos del medicamento Xarelto, anticoagulante elaborado por Bayer de México.

"Estas alertas se emiten con el objetivo de prevenir riesgos a la salud, pero no deben ser generalizadas para todos los medicamentos, especialmente si no reúnen las características señaladas", señaló el organismo.

A través de un comunicado, la Comisión explicó que en el caso de los lotes BXJG6V2 y BXJG6V3, se consideran falsos y adulterados si contienen 14 comprimidos, ya que es la mitad de los que tiene el medicamento original. Los empaques también presentan anomalías en colores y tipografías.

Sobre el lote 765289, el empaque indica que tiene 100 cápsulas. Sin embargo, el medicamento original no tiene presentación con esa cantidad, por lo que se considera falso el empaque y su contenido.

La Cofepris solicitó a quienes cuenten con estos medicamentos a verificarlos, y en caso de contar con productos falsificados, suspender su consumo de manera inmediata, ya que, al desconocer el origen de sus componentes y las condiciones de fabricación, representan un riesgo a la salud.

Agrega que los establecimientos y distribuidores deberán verificar la existencia en almacén, y de contar con cualquiera de estos lotes falsificados, deben inmovilizar y suspender la comercialización y distribución de manera inmediata, así como denunciarlo en gob.mx/cofepris.

La Comisión también pone a disposición el correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx en caso de que alguien presente reacciones adversas, después de consumir el fármaco.