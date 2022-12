Cofepris emite alerta sobre suplementos alimenticios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre el consumo de los productos de la marca JAH2 Live Nutrition, por comercializar productos engaño, y con ingredientes que podrían resultar tóxicos.

La dependencia detalló que la formulación de algunos productos podría contener ciertas plantas que no deben utilizarse en la preparación de suplementos alimenticios debido a su toxicidad, según la tercera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM).

Por lo que la comisión aconsejó no comprar, vender, regalar o consumir los productos de dicha empresa, ya que no se han sometido a estudios científicos que garanticen su seguridad, eficacia y calidad.

Además de transgredir diversas disposiciones establecidas en la legislación sanitaria vigente, la empresa JAH2 Live Nutrition comercializa sus productos como supuestos suplementos alimenticios, a los cuales atribuye en su publicidad propiedades terapéuticas y rehabilitadoras, de forma errónea y exagerada.

Asimismo, al desconocer las concentraciones y condiciones sanitarias de las materias primas, el proceso de fabricación y almacenaje de estos productos engaño, su consumo representa un riesgo a la salud de quien los utiliza.

Algunos de los productos comercializados por JAH2 Live Nutrition que cuentan con las características mencionadas son:

- GF caps día

- GF caps noche

- B-STOMACH

- Live DTX

- LiveFEM

- L-CIRC

- LiveH-FLEX

- RILASSANTE CAPS

- LiveS-CRE

- MORINGA

- R-LIVE

- HARMONY live

- PROSTATE

- MAN in Excess

- COMPLETA-Z

- OMEGA 369

- C-MAG

- GLN

- DES-LIVE

- YEUX CAPS

- YEUX

- Colágeno live

- GF FIBRA

- Malteada GF

- Malteada VP

- RD gel

- HYDRA Live CREAM

- CREMA Cenicienta

- GF GEL

- Live PROTEIN

- Live Coffee

- Kids Nutrition

- TEA live

- Clorolive LiveSUPRE

- ALOE

- ELIXIRlive

- LiveLIFE

- HARMONY live

- RILASSANTE

- OXYlive

- SYRlive

- FC-LIVE 2 EN 1

- RD Gel

- GF GEL

- HYDRA Live CREAM

- CREMA Cenicienta

- NOCTUR Live

- CREAM

- BYE Live