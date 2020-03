Cofepris lanza alerta para inmovilizar lote de medicamento que ha causado muerte de 6 personas

Ante los hechos ocurridos en el hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta para inmovilizar la Heparina Sódica del lote C18E881, caducidad enero 2021 que ha causado la muerte de seis personas.

A través de un comunicado, la Cofepris, informó que, a raíz de una demanda penal interpuesta por los laboratorios PiSA, ante la Fiscalía General de la República (FGR), se inició una investigación sobre este medicamento utilizado en pacientes del citado nosocomio y advirtió, a las autoridades de salud de los estados a tomar las previsiones necesarias.

"A los hospitales, farmacias y puntos de venta, deberán revisar sus existencias y en caso de encontrar el producto INHEPAR 5000 UI/mL, (Heparina Sódica), lote C18E881, con fecha de caducidad ene 21, deberán inmovilizarlo y notificar a esta Autoridad Sanitaria para que determine lo procedente", indica.

"A los profesionales de la salud, antes de aplicar el producto INHEPAR 5000 UI/mL, (Heparina Sódica), frasco ámpula 5 mL, deberán revisar que no corresponda al lote C18E881, fecha de caducidad ene 21. En caso de identificar el producto, deberá inmovilizarlo y notificar a esta Autoridad Sanitaria para que determine lo procedente".

Piden además no adquirir medicamentos del presunto distribuir de la Heparina Sódica de Pemex, José Roche Pérez, en tanto no se aclare lo sucedido en el nosocomio.

"Reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del medicamento, en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica ¿Te hizo daño un medicamento?, VigiFlow, e-Reporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx".