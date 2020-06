Coinciden expertos en que AMLO no tiene facultades para convertirse en "guardián" de los comicios

El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene las facultades jurídicas para convertirse en "guardián" de los comicios intermedios de 2020-2021, puesto que existen los entes reconocidos en la Constitución para garantizar los procesos electorales, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que ningún funcionario se puede involucrar en este proceso y que el garante ya existe. Recordaron que ha habido una larga lucha ciudadana en el país, que data del movimiento estudiantil de 1968, para quitar las elecciones de la esfera de acción del presidente de la República.

María Eugenia Valdés Vega, investigadora especializada en procesos electorales por la UAM-Iztapalapa, señaló: "El INE ha evolucionado muy favorablemente, en las últimas elecciones la avalancha de votos hizo imposible ejercer fraude y en eso no puede haber un retroceso.

"La sociedad no es la misma y no sería posible volver a una etapa en la que el Presidente quiera volver a dominar las elecciones. Qué bueno que será el guardián de la democracia, ya seremos muchos", dijo.

Para Ivonne Acuña Murillo, catedrática de la Universidad Iberoamericana, consultora y conferencista en temas de democracia y sistema político mexicano, el Mandatario definió a varios destinatarios de su anuncio: el INE, sí, pero también los gobernadores estatales, la oposición y los integrantes de su partido, en el sentido de que "acusará" ante la opinión pública a quien considere que hace trampa.

"Se ha colocado como el centro de su propio gobierno y le apuesta a la opinión pública como el observador de su acción y de la de los demás. Si jurídicamente no puede hacer nada, en términos de comunicación y políticamente, sí", dijo.

Jessica Rojas Alegría, especialista en Derecho Electoral y catedrática de la FES Aragón de la UNAM, señala que si bien todos tenemos derecho a la libertad de expresión, consideró "riesgoso, desproporcionado y fuera de lugar" que el mandatario haga este tipo de declaraciones.