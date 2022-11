Coladera donde murieron hermanas ya la habían reportado antes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Se pudo haber evitado la tragedia de las hermanas que murieron al caer en una coladera destapada ubicada sobre el paso peatonal de Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco, cuando se dirigían al concierto del artista Zoé.

Un usuario de Twitter compartió una publicación, 12 días antes del accidente de las hermanas, en la que denunció que había una "alcantarilla sin tapa" bajando del metro Velódromo hacia el Palacio de los Deportes.

En su publicación, que fue dos semanas antes de la muerte de las hermanas, arrobó al gobierno de la CDMX, a la alcaldía Iztacalco, a los Bomberos de la CDMX y al Autódromo Hermanos Rodríguez, mismos que no hicieron caso a la denuncia en redes sociales.

---"No hicieron nada, ahora hay dos chicas muertas"

La intención del internauta era evitar una tragedia, pero gracias al caso omiso de las autoridades "ahora hay dos chicas muertas".

En uno de los comentarios de la publicación le mencionan a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum: "ve como si fue reportado y no hicieron nada para arreglarlo, recuerde que culpo a los ciudadanos de no reportar".

Las hermanas que se dirigían al concierto tenían 15 y 23 años, respectivamente, e iban acompañadas de su padre.