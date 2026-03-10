Colapsa un edificio en CDMX; un muerto

Ciudad de México.- Uno de los dos edificios privados que está en proceso de demolición por daños de los sismos de 1985 y 2017 y catalogado de alto riesgo, ubicado en el número 150 de la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, se colapsó y provocó que cuatro trabajadores quedaran atrapados. Uno fue rescatado con vida, otro murió y dos más eran buscados entre los escombros por cuerpos de emergencia.

Por la noche del lunes, especialistas en estructuras y rescatistas laboraban de forma manual para hallar a las dos víctimas y de acuerdo con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, lo hacían "a marchas forzadas" y las tareas iban a durar toda la noche.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró a través de su cuenta de X que "dos personas permanecen bajo los escombros; una más fue trasladada a un hospital para su atención y, lamentablemente, una fue encontrada sin vida. Nuestra solidaridad con los familiares de la víctima. Los equipos de rescate seguirán trabajando en el punto durante la noche".

La causa del derrumbe no se sabía, hasta ayer por la noche.

Cientos de trabajadores laboraban en el edificio colapsado, hasta donde llegaron los familiares de las personas que quedaron atrapadas. En el sitio laboraban, además, binomios caninos para poder localizarlos, así como ocurrió con el que fue hallado sin vida.

En el último reporte que dio, Urzúa confirmó que el edificio está siendo demolido por la empresa Demet y que había empezado desde octubre pasado, pues el inmueble tenía daños; en "85 tuvo afectaciones, siguió funcionando; en 2017 las afectaciones fueron mayores y se le solicitó al dueño que hiciera la demolición".

Por su parte, vecinos relataron el colapso. "Pensé que temblaba y quise correr porque fue muy fuerte, casi me caigo", relató Ángel González, quien vive a una calle de donde ocurrió el colapso.

Uzill Enríquez, barista en una cafetería a dos calles del lugar del incidente, mencionó que no percibió vibraciones; sin embargo, notó un olor. "Olía como a construcción, como a cemento, no sé era extraño", recordó y agregó que también escuchó un sonido fuerte, parecido a piedras cayendo, aunque en un principio pensó que se debía a los trabajos que se realizan en la ciclovía y en el Metro.