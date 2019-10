Colapsan taxistas vialidades en la CDMX (FOTOS)

La vialidad en Avenida de los Insurgentes Norte se colapsó esta mañana por el paso de integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas rumbo al Ángel de la Independencia, pero se despejó conforme los vehículos se alejaron del punto.

El principal contingente de los trabajadores del volante salió a las 07:00 horas, tras dos horas de permanecer en el punto de reunión ubicado frente la Hospital Guadalupe Tepeyac. Otros taxistas ingresaron a Insurgentes por Ticomán.

Por lo anterior, cientos de personas que habitualmente sufren el tráfico para llegar a sus empleos desde la estación Indios Verdes del Metro, debido a la alta afluencia de usuarios, ahora buscaron vías alternas para llegar a su destino.

Ante el aviso de que se llevaría a cabo esta movilización, cientos de trabajadores iniciaron, a diferencia de otros lunes, sus trayectos desde las 04:00 horas.

Los taxistas vuelven a manifestarse al asegurar que desde hace cinco años han sido afectados por empresas extranjeras con plataformas digitales y que utilizan autos particulares para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros.

Al respecto, el vocero del movimiento, Ignacio Rodríguez, anunció que este lunes se manifestarían en más de 20 entidades donde tienen presencia, hasta que las autoridades los escuchen, toda vez que aseguran que hay cerrazón.

Se manifiestan dentro del aeropuerto

Cerca de 50 taxistas que operan en las inmediaciones del aeropuerto capitalino protestan dentro de esas instalaciones, los inconformes señalan que no cerrarán ninguna de las arterias para no entorpecer el tráfico vehicular ni afectar a los miles de usuarios que deben tomar un vuelo.

La protesta inició en la Puerta-2 hasta llegar al acceso número 9, de ahí explicaron que harán un mitin en la Puerta-6 en el cual, darán a conocer el porqué de su inconformidad contra los servicios de plataforma como UBER, CABIFY o DIDI.

La protesta provocó molestia a los usuarios del aeropuerto, varios de ellos se vieron obligados a llegar desde la madrugada para no perder su vuelo, lo que calificaron de injusto para la gente trabajadora.

"Es increíble esto, yo tengo un vuelo a las 14:00 horas, pero estoy aquí desde las cinco de la mañana, todo porque no queremos un mal servicio como el de los taxis tradicionales, así no se vale", comentó Carmen Ruiz, quien viajará a Chiapas.

Los taxistas inconformes explicaron que luego del mitin, regresaran a dar el servicio normal, al tiempo que advierten que no permitirán que ningún taxi de plataforma se acerque al aeropuerto a prestar sus servicios.

¿Por qué protestan?

El Movimiento Nacional Taxista (MNT) mantiene diversas movilizaciones que se dirigen hacia el Ángel de la Independencia, lo que ha colapsado Paseo de la Reforma y otras vialidades en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Los taxistas anunciaron que en cuanto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acepte recibirlos para que "escuche en viva voz nuestras demandas" desbloquearán los dos carriles de Paseo de la Reforma, así como los que mantienen en otros puntos de la capital, Estado de México y otros 26 estados.

¿QUÉ PIDEN LOS TAXISTAS?

Así lo anunció Ángel Morales, secretario de Finanzas del MNT, designado en esta ocasión como vocero, quien aclaró que su intención no es que suspendan las aplicaciones móviles de taxis "sino que sean sometidas a los mismo requisitos y obligaciones que tenemos las unidas concesionadas. Es lo que hemos pedido desde hace años y la autoridad nos ignora", afirmó.

Destacó que hasta el momento sólo un funcionario de Segob, " quien dijo ser director de gobierno", habló con ellos, comprometiéndose que a la brevedad serán recibidos en el Antiguo Palacio de Gobierno - sede de la Segob-, donde, según les dijo el funcionario, también está el secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous y demás servidores de la CDMX.

El también líder moral de los taxistas aseguró que hasta el momento son 15 mil trabajadores del volante de las dos entidades vecinas (CDMX-Edomex), los que participan en estas movilizaciones aunque estiman que son alrededor de 120 mil que hacen lo propio en los otros 28 estados donde simultáneamente se manifiestan.

¿QUÉ PAGAN LOS CONDUCTORES DE UBER Y DIDI?

Desde junio pasado, las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify cumplen con el pago de diversos impuestos de manera formal como el ISR que enfrentan los taxistas tradicionales.

Uber, Cabify, Bolt y Beat, así como las plataformas de servicios de entrega de alimentos a domicilio como Cornershop, Rappi, Sin Delantal y Uber Eats se apegaron a la regla administrativa de impuestos en mayo pasado y su vigencia inició el primero de junio.

De acuerdo con Uber, esta medida, además de reducir su carga fiscal, facilita el proceso de pago de los impuestos y obligaciones fiscales ya existentes para prestadores de servicios independientes.

La medida impone una tasa de retención mensual del IVA de 8%, para el pago del ISR se establecen tarifas entre 3% y 9%, dependiendo de las percepciones económicas mensuales del socio conductor o socio repartidor y de su régimen fiscal, explica Uber en su blog.

"La medida es opcional para las personas en el Régimen de Incorporación Fiscal que solo tengan ingresos por actividades prestadas a través del uso de plataformas tecnológicas".