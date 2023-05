Colapso de juego mecánico deja varios heridos en Nogales

A-AA+

El colapso del juego mecánico Power Surge, en Las Fiestas de las Flores terminó con varias personas heridas, entre ellas, dos elementos del departamento de Bomberos y una menor de 15 años.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado 6 y madrugada de este domingo 7 de mayo en la explanada del Caades al sur la ciudad fronteriza, Nogales.

El juego mecánico colapsó con decenas de personas a bordo, dejándolas suspendidas en el aire.

Cuando personal del Departamento de Bomberos instalaron una escalera para socorrer a las personas el aparato se desplomó sobre los rescatistas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora informó que se atiende incidente con un juego mecánico.

Una testigo de los hechos denunció en redes sociales: "A más de dos horas el juego mecánico estancado en el aire, llegan los paramédicos y bomberos, para apoyar y pasa una tragedia. Estamos presenciando Trágico accidente en la Feria de las Flores Nogales, Sonora, no lo esperábamos, pero nos pasó".

"Dios, últimamente ha pasado esto, deberían de checar cada juego antes de ser usados, pero pues nunca se sabe en qué momento pueden fallar", opinó Ross Gámez.

Suspenden juegos mecánicos

La Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora realizará una investigación para deslindar responsabilidades por el accidente, en un juego mecánico, que dejó tres personas heridas en la denominada "Feria de las Flores" en la ciudad de Nogales, durante un evento supervisado por la Unidad Municipal de Protección Civil de esa demarcación.

La Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora tomó nota de los hechos ocurridos durante la madrugada y suspendió las actividades en el área afectada de dicha feria.

Se pudo determinar que los organizadores del evento sí cuentan con seguro de responsabilidad civil, pero no con un Programa Especial de Protección Civil.

Heridos hospitalizados

Una de las víctimas de este percance fue el bombero Ángel Carpio, quien presentó varias lesiones y quedó internado y en observación en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa ciudad.

También resultó con lesiones el bombero Gerardo Peralta quien presentó esguince en el tobillo derecho y ya fue dado de alta.

Por otra parte, la menor S. Félix, de 15 años de edad, presentó trauma en tórax, así como heridas en la cara, y se encuentra en el Hospital del Centro Médico de Especialidades.

Los bomberos realizaban el rescate de personas que habían quedado atrapadas en el juego mecánico, cuando, según los organizadores de la feria, la computadora del equipo se bloqueó y los dispositivos de emergencia para que bajara no funcionaron; por ello decidieron liberar presión de los pistones principales para hacer que bajara el equipo.

Esto ocurrió cuando los bomberos tenían extendida la escalera del camión ya que buscaban tranquilizar a las personas.

Los rescatistas se encontraban analizando cómo podían hacer la maniobra del rescate cuando se vino abajo el juego, impactando la escalera y dejando lesiones en las tres personas.

Tradicional Fiesta de Las Flores en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales como cada año prepara Las Fiestas de las Flores, un evento emblemático de esta frontera de carácter binacional, ya que, como frontera, llegan a divertirse ciudadanos norteamericanos.

Este año, la celebración se lleva cabo del 21 de abril al 07 de mayo, en las instalaciones de la Caades, con eventos totalmente gratis para la comunidad, excepto las presentaciones musicales.

Se programaron actividades para disfrute de los niños, así como la presentación de los originales Voladores de Papantla; entre los grupos de mayor atracción para los amantes de la música se contrató la presentación de Los Perdidos de Sinaloa, La Sonora Dinamita, Laberinto y muchos más.

Miles de personas habían visitado la feria que está a punto de concluir.