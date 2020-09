Colectivo feminista asegura no saber dónde están las donaciones

Con la salida de Yesenia Zamudio de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico, las víctimas e integrantes del colectivo feminista "Bloque Negro" afirman que nunca supieron qué pasó con el dinero de las donaciones que la mamá de Marichuy supuestamente recibió.

Explicaron que, debido a que esas donaciones fueron realizadas a favor del colectivo Ni Una Más, serán las integrantes de éste quienes decidirán si le piden o no rendición de cuentas a Yesenia Zamudio.

Afirmaron que por más que existieron diferencias con Zamudio, no desean que ella sea víctima de acoso ni de agresiones en redes sociales, como ha ocurrido.

"Ese dinero se donó a nombre de Ni Una Menos y a ellas les corresponde saber qué se hace con ese dinero, si las integrantes de Ni Una Menos le quieren exigir rendición de cuentas, es cosa de ellas", comentó una integrante del Bloque Negro que, por seguridad, no proporcionó su nombre.

"Nosotras no sabemos qué pasó con ese dinero pero no se acusa a Yesenia de absolutamente nada", dijo.

Afirmó que como mujeres entienden que no se trata de una guerra entre Yesenia Zamudio y el Bloque Negro y las víctimas.

"Deseamos que su caso se resuelva, que le vaya bien, que Ni Una Menos tenga éxito porque todas estamos en la misma trinchera. Juntas pero no revueltas pero todas estamos en la misma lucha", dijo.

En tanto, en el edificio de República de Cuba, las mujeres que mantienen ocupado el lugar indicaron que buscan que ese espacio sea utilizado para quien busque refugio como víctima de violencia de género será bienvenida ahí.

Este domingo, las mujeres y familiares de víctimas se reunieron en el edificio para reorganizarse y trazar los primeros planes para continuar con su movimiento.

Las mujeres continúan recibiendo donativos en especie e indicaron que quien guste donar dinero podrá hacerlo a las cuentas bancarias publicadas en las redes sociales del Bloque Negro, pues así se acordó con las víctimas.

Afirmaron que en los últimos días han recibido jóvenes que huyen de sus casas porque son víctimas de violencia o porque las corrieron.

Que las despensas que recibieron anteriormente ya están por acabarse debido a que continúan repartiendo ayuda a quienes se acercan a pedirla.

Entre otras cosas exhortaron a que quien quiera donar en especie les lleve: productos de limpieza, de higiene personal, cepillos de dientes, pasta dental, desodorantes, escobas, jabón para lavar los pisos, recipientes con aspersor para desinfectar superficies y desinfectar los zapatos de quienes llegan, gel antibacterial, ropa interior para mujer nueva.