Colectivo feminista exige a medios de comunicación cobertura con perspectiva de género

Grupos feministas demandaron a los medios de comunicación una cobertura con perspectiva de género, pues de la marcha del viernes en la Ciudad de México destacaron la violencia en lugar de las demandas de las mujeres.

La organización Mujeres+Mujeres afirmó que considerar que los daños materiales a raíz de las protestas son mayores a los daños sociales son también una forma de violencia.

En varios puntos, el colectivo explicó que los medios de comunicación dieron una cobertura sesgada, debido a que omitieron el propósito y las peticiones de las manifestantes, además de que minimizaron el contexto.

Los medios se enfocaron en las agresiones a periodistas que a la violencia sistemática que padecen las mujeres en el país; reprodujeron la violencia en el discurso, al deslegitimizar las causas feministas, enfatizaron.

La protesta que impulsó una marcha feminista el viernes pasado tuvo su origen en el caso de dos jóvenes que denunciaron a policías por abuso sexual. Primero se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con la consigna "No me cuidan, me violan".

En uno de los casos, ocurrido el 3 de agosto pasado en la alcaldía Azcapotzalco, la familia de la joven afectada se desistió, porque sus datos fueron filtrados a la prensa. Mientras que el director de la Policía, Jesús Orta, señaló que los policías continuaron en funciones porque no habían sido requeridos por la procuraduría capitalina.

No obstante, la corporación aseguró que seguiría con las investigaciones.

El otro caso ocurrió el 8 de agosto en el Muso Archivo de la Fotografía.

El viernes pasado, mientras estaba reportando la marcha en vivo en la Glorieta de los Insurgentes, el reportero Juan Manuel Jiménez fue agredido por un hombre, hecho que fue destacado por varios medios de comunicación.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó la violencia contra periodistas y asistentes, así como los daños a edificios y comercios, pero también destacó que la violencia de unos y unas "empañan la defensa de los derechos de las mujeres".