Colectivos de mujeres piden a Congreso de Morelos destituir a fiscal

CUERNAVACA, Mor., noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Colectivos y organizaciones de mujeres demandaron al Congreso de Morelos destituir al fiscal Uriel Carmona Gándara al exponer que el caso de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cadáver abandonaron en territorio morelense, y otros feminicidios documentados en el estado, develan que el comportamiento de la Fiscalía General del Estado es sistemático en las líneas de investigación que concluyen en un dictaminen por muerte natural de las mujeres.

En Morelos el Poder Legislativo es el único que puede destituir a un fiscal y designar a otro mediante una terna enviada por el Ejecutivo y en ese sentido argumentaron que "la violencia institucional y revictimización es una queja hacia la Fiscalía General del Estado que tiene que detenerse, ya. Ahora resulta que la víctima es él (fiscal), aún y cuando ha tenido durante 4 años para realizar investigaciones éticas, responsables, apegadas a derecho, sin embargo, ha ponderado la omisión derivando en corrupción", expresaron en conferencia de prensa representantes de ocho organizaciones civiles y Mujeres en Morelos de "Que siga la democracia", ésta última vinculada a Morena.

"¡Las mujeres no somos números!", reclamaron y citaron que, de acuerdo con cifras recabadas por la sociedad civil organizada, en lo que va del año se lleva el registro de 87 feminicidios, sin contar los casos que no fueron tratados como tal y que la Fiscalía del Estado determinó con otras causas de muerte.

Citaron el ejemplo del caso de Alondra, una adolescente de 16 años de edad encontrada sin vida al interior de un motel en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, el 10 de enero pasado, con golpes en el cuerpo y la falta de un diente, pero el dictamen de la fiscalía morelense fue muerte por "infarto a causa de gastritis". Su acompañante, un adolescente de 17 años de edad, fue exonerado de toda responsabilidad.

Adelaida, madre de Alondra, participó en la conferencia de prensa e insistió en que hubo dinero de por medio para evitar las investigaciones y cerrar el caso como "muerte natural", a pesar de los signos de violencia física que tenía el cadáver de su hija, como la ausencia de un diente y la presencia de moretones en todo el cuerpo.

Cielo Reyes Castillo, de la organización Estrellita Azul, reforzó la petición a las y los diputados del Congreso morelense de cumplir con su trabajo y cesar al fiscal, pero además les recordó que seguramente pedirán el voto en las siguientes elecciones. También hizo un llamado a familiares de víctimas que tengan evidencia de encubrimiento o anomalías en casos de feminicidio.

También se dirigió a las 10 diputadas de Morelos y demandó sororidad, que comprendan el dolor de madres, que es momento de empatía y no de desigualdad.

Las organizaciones adherentes al Movimiento "No más encubrimientos" anunciaron una marcha para mañana hacia el Congreso de Morelos donde se mantendrán en vela, previo a la comparecencia del fiscal programada para este miércoles.