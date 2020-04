Colima, único estado sin fallecimientos por COVID-19

Colima es el único estado del país que no ha registrado fallecimientos por el COVID-19, informó la Secretaría de Salud.

En videoconferencia, la titular de la dependencia, Leticia Delgado Carrillo, aseguró que a siete días de haber iniciado la Fase 2 de contingencia en la entidad, se han reportado muy pocos casos.

Detalló que hay 135 casos estudiados, de los cuales 25 se encuentran pendientes de resultados, siete han dado positivo y el resto fueron negativos.

De los casos confirmados, aclaró que ninguno requirió respiración asistida y que los siete pacientes se encuentran estables y en recuperación.

Delgado Carrillo aseveró que no deben perder el rumbo, y que este nivel bajo de contagios no significa inmunidad, si no que se ha acatado la recomendación de quedarse en casa y esto ha sido el resultado de la población.

Recordó a los colimenses que es muy importante que se queden en casa, lavar las manos frecuentemente y mantener la sana distancia.