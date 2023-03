Colocan flores en INM de Ciudad Juárez por migrantes muertos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Organizaciones civiles de diversos giros acudieron este mediodía a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, donde la noche de ayer murieron 39 personas en un incendio, para entregar flores, velas y comida a los afectados.

Los migrantes continúan exigiendo justicia por los lesionados y fallecidos, así como también para que sus derechos sean respetados y escuchados.

Además de ello, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Red Mesa de Mujeres, DHIA, entre otros, llevaron flores que fueron entregadas a los migrantes y colocadas en el lugar.

Los colectivos leyeron un posicionamiento a las afueras del INM donde señalaron que las personas que están dentro del instituto no están en un albergue, están privadas de la libertad, por lo que exigieron no desinformar.

Señalaron que el lugar donde estaban los migrantes dentro del INM es un espacio cerrado, sin ventilación, además de que carece de personal suficiente.

Hicieron un llamado al cese del hostigamiento contra los migrantes, ya que se violenta la dignidad de las personas; pidieron también la renuncia del comisionado del INM, y garantizar la no repetición de estos hechos.

¿De qué nacionalidad eran los migrantes que murieron en Ciudad Juárez?

Hasta el momento el INM y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que las nacionalidades de los migrantes fallecidos y lesionados serían: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos.

Las personas en movilidad poco a poco llegan hasta el INM en la zona Centro de Ciudad Juárez donde aseguran que permanecerán e incluso aseguran que realizarán una Mega manifestación esta noche en ese lugar.

Además de la exigencia de justicia, piden se den a conocer los datos de donde están los migrantes fallecidos, las identidades y quien va a responder sobre lo que ocurrió la noche de ayer.