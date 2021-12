Combate a corrupción debe incluir reparación de daño social: ONU México

Tras reconocer que la corrupción afecta el desarrollo y el bienestar de las sociedades, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Kristian Hölge, advirtió que no es suficiente combatir y prevenir la corrupción, sino que se requiere emprender acciones para lograr la reparación del daño social que genera.

Al participar en el Foro conmemorativo al Día Internacional contra la Corrupción, en el Senado de la República, el diplomático propuso que el dinero que se recupere como resultado del combate a la corrupción, se reinvierta en obras de beneficio social.

"Recuperemos lo que la corrupción nos robó, porque no basta con prevenir y perseguir estos hechos, si no compensamos el daño a la sociedad y las oportunidades que perdimos. Debemos buscar la reparación del daño social, la recuperación de lo robado, la reinversión de estos recursos en el desarrollo sostenible en beneficio de nuestras sociedades. Recuperemos lo que siempre fue nuestro y nunca debió perderse", enfatizó.

Kristian Hölge convocó a formar una alianza anticorrupción público-privado-social, "hombro con hombro, aliarnos entre el gobierno, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía".

Dijo que en esta alianza también deben participar los legisladores y las instituciones de combate a la corrupción. "Los invitó a aliarse con todos los músicos de esta orquesta anticorrupción. Juntos sí tenemos chance. (...) Que la lucha contra la corrupción suene en cada rincón", afirmó.

También ofreció todo el apoyo de la oficina de la ONU que representa, pues "nuestra razón de ser, nuestro sentido mismo, es acompañarles en cada paso. Si nuestra oficina contra la droga y el delito no los apoya en esta tarea, las Naciones Unidas no estarán cumpliendo con su propósito, simplemente no seríamos relevantes en México", apuntó.