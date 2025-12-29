Combate al lavado de dinero costará 927 mdp

Ciudad de México.- El próximo año, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas, como los cárteles de la droga, al ser designados así por el gobierno de Estados Unidos, contará con un monto de 927 millones de pesos, 0.6% más respecto a 2025.

Esta cifra se conforma por la suma de los presupuestos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los destinados a esos propósitos en la Fiscalía General de la República (FGR).

A diferencia de otros años, la UIF se verá fortalecida estructuralmente con la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas, que fue creada en mayo de 2025.

De acuerdo con el calendario de presupuesto autorizado para la SHCP de 2026, a la unidad antilavado se le asignó un gasto público anual de 168 millones 954 mil 800 pesos, un 3.3% más si se compara con el que tuvo este año, por 163 millones 526 mil 848 pesos.

Por el lado de la FGR, el área con el mayor presupuesto para 2026 será la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con 650 millones 578 mil 685 pesos, aunque no se incrementa respecto a lo del año en curso.

El año que está por concluir puso a prueba a la UIF con las medidas que impuso en junio pasado la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al señalar a tres instituciones financieras mexicanas de tener débiles controles antilavado: Intercam, CIBanco y a la casa de bolsa Vector.