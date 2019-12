Comerciantes alistan "El golpeador eres tú" en el Zócalo como protesta contra Gobierno de CDMX

Con el performance "El golpeador eres tú" en la plancha del Zócalo capitalino, este martes cerca de cinco mil comerciantes de vía pública del Centro Histórico protestarán por las acciones "represivas" del Gobierno capitalino.

Así lo anunció en conferencia la líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, al destacar que "este es el inició de una serie de movilizaciones que realizaremos, hasta que las autoridades entiendan que no somos objetos, sino familias necesitadas de trabajo", afirmó.

Además, sostuvo que este performance es para protestar por las medidas "arbitrarias y prepotentes" de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien busca acabar con las romerías, que cada temporada son instaladas en esta zona de la Ciudad de México.

Sin embargo, dijo estar desconcertada por el proceder de las autoridades, "cuando en todo momento mi organización y creo que todas, estamos en la mejor disposición del diálogo y la no violencia, por lo que han hecho los últimos días no se vale; es totalmente violatorio a los derechos humanos", enfatizó.

Acompañada de varios integrantes de su agrupación, Sánchez Barrios denunció que el famoso "decálogo" para la instalación de romerías en estas fechas decembrinas, "el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, nos lo hizo firmar sin siquiera consultarnos".

Explicó que dicho decálogo, "son medidas echas en el escritorio, no por gente que está en la calle, que trabaja afuera, como nosotros. Nunca nadie nos consultó y ahora nos imponen medidas represivas, fuera de la realidad y totalmente arbitrarias", dijo.

Empero, confió que con el performance, la administración de Sheinbaum Pardo cambie su actitud hacía ellos y regrese el diálogo, porque de los contrario, advirtió, "el jueves instalaremos nuestros puestos en la plancha del Zócalo, y aunque sabemos que nos van a ´madrear´ no nos quitaremos. Eso que quede claro", enfatizó.

Insistió que el evento que prevé realizar este martes en Plaza de la Constitución, con la participación de cinco mil personas, "es abierta por lo que podrían ser más asistentes, pues no sólo estará la gente de mi agrupación, sino que pedimos el apoyo de más agrupaciones", señaló.