Comerciantes de Oaxaca protestan y abren negocios ante crisis

Un grupo de unos 300 comerciantes de la capital de Oaxaca anunciaron que desde este lunes reanudarán sus actividades normales tras cuarenta días sin laborar, luego de que se anunciara el cierre de negocios comerciales y servicios que no son de primera necesidad, como parte de las medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en la entidad.

Para ello crearon una nueva asociación denominada Comerciales Establecidos de Oaxaca (CEO) y se manifestaron en calles aledañas al Centro Histórico. Los manifestantes explicaron que esta decisión deriva de la afectación económica que ahora ha empezado afectarles, ante las restricciones comerciales por la contingencia sanitaria.

Por ello, solicitan que sus negocios comerciales regresen a su horario habitual, anterior a la contingencia, extremando todas las medidas sanitarias de prevención contra Covid-19 y no ser clausurados.

También exigen mayor presencia de la policía municipal en la zona más allá del primer cuadro del centro de Oaxaca, así como en mercados, y establecer una mesa de trabajo con las autoridades. Representantes de esta organización declararon que ni el gobierno municipal ni el estatal han garantizado apoyos a los comercios establecidos, y que más que verse beneficiados se han visto afectados, pues los multan si pretenden acudir a sus locales.

Una de las integrantes de CEO expresó que ella como locataria se comprometía a mantener todas las medidas de protección sanitaria: gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia y controlar el acceso para que no haya más de dos personas dentro del establecimiento, "así como lo hacen las [empresas] transnacionales".

Con mensajes en cartulinas que decían: "Necesitamos trabajar, tenemos hambre y deudas", y "¿Qué medidas de seguridad te puede ofrecer una transnacional que no te pueda ofrecer yo?", los locatarios advirtieron también que si las autoridades municipales pretenden multarlos se agruparán para defenderse entre ellos.

Hasta el momento, de acuerdo con el último reporte por Covid-19 en Oaxaca, esta enfermedad ha dejado 166 casos positivos y 23 defunciones; la mayoría de los pacientes confirmados (82) se encuentran en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales.

Tras las protestas el gobernador Alejandro Murat informó que se darán apoyos a los comerciantes del Centro Histórico que protestaron para que "puedan salir adelante este mes".

Indicó que una de las preocupaciones de estos comerciantes es el pago de rentas, por lo cual dijo que mandará una carta a todos los arrendatarios y arrendadores de Oaxaca, para que se analice esta situación y agregó que si se requiere la participación del gobierno estatal en una reunión entre particulares, se hará.

Lo anterior porque aseguró que código civil estatal y federal prevé que para casos de este tipo se pueda condonar o aplazar la renta por los menos dos meses, mediante un acuerdo entre particulares.