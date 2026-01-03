Comercio ambulante desborda la Zona Rosa

Ciudad de México.- Comerciantes y empresarios establecidos de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron un desbordamiento de vendedores ambulantes, principalmente en la calle Génova, lo que representa una competencia desleal y una disminución en sus ventas.

Aseguran que esta situación no es apta para recibir a los turistas que se espera que lleguen a la zona con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un recorrido realizado por El Universal se pudo constatar que hay alrededor de 100 comerciantes informales en la calle de Génova, a la altura de Liverpool, Londres y Hamburgo.

Están ubicados con mesas, sombrillas y carritos de manera paralela sobre este pasaje, tapando la visibilidad de los negocios establecidos, que van, principalmente, desde tiendas de ropa, tenis, comida, bares y restaurantes.

Sólo en la calle de Génova, desde Liverpool hasta Londres, este diario pudo contabilizar alrededor de 50 vendedores ambulantes colocados con mesas, sillas y desbordados hasta en carritos.

Venden desde dulces, fruta, productos chinos, pijamas, mamelucos, fundas de celulares y accesorios tecnológicos. Además, ofertan perfumes, lociones, libros, gorros de Navidad, ropa para el frío, entre otros.

En todo el lugar, los vendedores ambulantes tapan las entradas de restaurantes y tiendas de ropa, así como de conveniencia.