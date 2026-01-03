logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Comercio ambulante desborda la Zona Rosa

Por El Universal

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Comercio ambulante desborda la Zona Rosa

Ciudad de México.- Comerciantes y empresarios establecidos de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron un desbordamiento de vendedores ambulantes, principalmente en la calle Génova, lo que representa una competencia desleal y una disminución en sus ventas.

Aseguran que esta situación no es apta para recibir a los turistas que se espera que lleguen a la zona con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un recorrido realizado por El Universal se pudo constatar que hay alrededor de 100 comerciantes informales en la calle de Génova, a la altura de Liverpool, Londres y Hamburgo.

Están ubicados con mesas, sombrillas y carritos de manera paralela sobre este pasaje, tapando la visibilidad de los negocios establecidos, que van, principalmente, desde tiendas de ropa, tenis, comida, bares y restaurantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sólo en la calle de Génova, desde Liverpool hasta Londres, este diario pudo contabilizar alrededor de 50 vendedores ambulantes colocados con mesas, sillas y desbordados hasta en carritos.

Venden desde dulces, fruta, productos chinos, pijamas, mamelucos, fundas de celulares y accesorios tecnológicos. Además, ofertan perfumes, lociones, libros, gorros de Navidad, ropa para el frío, entre otros.

En todo el lugar, los vendedores ambulantes tapan las entradas de restaurantes y tiendas de ropa, así como de conveniencia.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Yucatán registra temperaturas no vistas en 12 años
    Yucatán registra temperaturas no vistas en 12 años

    Yucatán registra temperaturas no vistas en 12 años

    SLP

    El Universal

    Mérida alcanzó 10 grados, su registro más bajo en los últimos 12 años.

    Ulises Lara es nombrado fiscal especial en la FGR
    Ulises Lara es nombrado fiscal especial en la FGR

    Ulises Lara es nombrado fiscal especial en la FGR

    SLP

    El Universal

    Ernestina Godoy lo nombró como titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.

    Reportan primer feminicidio del año en Durango
    Reportan primer feminicidio del año en Durango

    Reportan primer feminicidio del año en Durango

    SLP

    El Universal

    Una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo el 1 de enero; el agresor sigue prófugo.

    Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza
    Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

    Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

    SLP

    Redacción

    El accidente involucró a un auto, un tráiler y una pipa en el kilómetro 36.