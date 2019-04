Comienza feria de la aeronave; busca vender 72 aviones y helicópteros

El Gobierno Federal alista la venta de 72 aeronaves, 33 aviones y 39 helicópteros, que no son necesarias para su operación. Los aviones y helicópteros fabricados entre 1966 y 2016 eran utilizados para el traslado de funcionarios de alto nivel y para acciones que no tenían un beneficio a la ciudadanía, según el diagnóstico realizado por autoridades federales.

Entre los aviones se encuentra el Boeing 757 "Presidente Juárez", el avión presidencial utilizado por los ex presidentes Enrique Peña Nieto (PRI), Felipe Calderón (PAN), Vicente Fox (PAN), Ernesto Zedillo (PRI), Carlos Salinas (PRI) y Miguel de la Madrid (PRI).

De acuerdo con el catálogo, 15 aeronaves pertenecen a la Fiscalía General de la República (FGR), entre las que destaca el helicóptero ligero EC-145 MBB-BK 117 C-2 en el que se transportaban los procuradores para viajes cortos.

Seis aeronaves son de la Presidencia de la República; cinco de la Secretaría de la Defensa Nacional; dos de la Marina Armada; tres de la Policía Federal; dos de Petróleos Mexicanos (Pemex); tres de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); dos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otras.

Al menos 33 de las 72 aeronaves en venta se exhiben desde ayer en la Feria Aeroespacial México 2019 que se realiza en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Los recursos obtenidos por la venta de los aviones y helicópteros oficiales se destinarán a proyectos en beneficio de los mexicanos, afirmó el Gobierno Federal que actualmente cuenta con una flota de 263 aeronaves para operar.

Las autoridades seleccionaron las aeronaves a través de un diagnóstico sobre la utilidad de los aparatos con los programas y acciones de las dependencias. En este proceso participaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e integrantes de otras dependencias que operaban y mantenían estas aeronaves.

A continuación, presentamos un listado de algunas de las aeronaves ofertadas:

- Secretaría de Marina

Eurocopter France EC225LP

Avión Learjet 31A

- Conagua

AW109SP AGUSTA-Conagua

Avión T31OR CESSNA

Avión 414 Cessna

- Secretaría de la Defensa Nacional

AW109SP-Fuerza Aérea Mexicana

Avión GV-SP G550

Avión G-450

Gulfstream G150

EC145 MBB-BK 117 C-2 Helicóptero Fuerza Aérea Mexicana.

- Fiscalía General de la Republica

EC-145 MBB-BK 117 C-2- El helicóptero que trasladaba al procurador.

Avión CL-600-2B16 (CL-604)

Helicóptero A1095

Helicóptero 206

Avión T21ON

Avión GIV-X (G-350)

Helicóptero 212

Helicóptero UH-1H

Avión Citation II 550

Avión T21ON

Helicóptero AS332L

Avión TU2O6G

Avión T21OL

Avión TU2O6F

Helicóptero UH-1N

- Presidencia de la República

Helicóptero EC145 MBB-BK 117 C-2

Helicóptero AS-332L1

Helicóptero EC225 LP

Helicóptero AS-332L1

Avión Boing 737-322

Avión 757-225 (Presidente Juárez)

- Pemex

Avión Citation 680 Sovereign

Citation 501 EII GTX33d.

Policía Federal

GIV-X (G-350)

Avión182 SKYLANE

G-1159

- SCT

Avión G-1159A

Avión CITATION 500