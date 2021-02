Comienza jornada de vacunación en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que antes de las 9 de la mañana comenzó la jornada de vacunación contra Covid-19 en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco.

"Antes de las 9 am inicia la vacunación en las seis unidades de vacunación de las alcaldías Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. Aquí en Hospital General Regional de Tláhuac ISSTE la primera aplicación", escribió en sus redes sociales.

Se registran largas filas en Iztacalco

EL UNIVERSAL informó que, desde ayer cientos de personas comenzaron a formarse en el Palacio de los Deportes para ser los primeros en recibir la vacuna.

Esta mañana se reportaron largas filas en algunos puntos de vacunación, como en el Palacio de los Deportes y en la Escuela Superior de Educación Física.

Con el fin de evitar aglomeraciones durante la jornada de vacunación contra Covid-19 de este miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México pidió a los familiares y adultos mayores a no madrugar ni llegar con demasiadas horas de anticipación a su cita.

Recomendó a las personas de 60 años y más a que asistan a su cita desayunados, hidratados y con ropa cómoda que agilice la aplicación del biológico en el brazo.

Asimismo, reiteró que no es necesario hacer filas, ya que todas las personas adultas mayores serán vacunadas porque hay suficientes biológicos para la población total de estas tres demarcaciones.