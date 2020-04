Comienza uso de cubrebocas obligatorio en el metro de la Ciudad de México

Los usuarios del metro de la Ciudad de México dieron este viernes bastante seguimiento a la obligación de llevar cubrebocas o mascarillas con la finalidad de evitar contagios por coronavirus.



Desde las primeras horas de este día en andenes y vagones de este sistema de transporte, uno de los más transitados del mundo pues antes de la pandemia movía a diario a unos 4,5 millones de usuarios, se pudieron ver a una mayoría de personas portando este tipo de protección, según constató EFE.



No obstante, en redes sociales varios usuarios subieron fotos de personas viajando en el metro sin cubrebocas, pese a las indicaciones de las autoridades de salud.



El miércoles, las autoridades capitalinas informaron que se repartirían un millón de mascarillas gratuitas en varias estaciones del metro pues a partir de este 17 de abril "sería obligatorio" su uso dentro de las instalaciones de este transporte.



Es por ello que desde primeras horas, personal del Sistema de Transporte Colectivo se ubicó en los accesos de algunas líneas para entregar cubrebocas y repartir gel antibacterial a los usuarios.



La jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, afirmó que los ciudadanos que no lleven mascarilla podrán usar pañuelos para taparse la boca pero se rehusó a anunciar sanciones para quienes incumplan la medida.



El subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien comanda la lucha contra la pandemia desde el Gobierno federal, ha descartado en numerosas ocasiones obligar el uso de cubrebocas en México porque, asegura, no está probada su efectividad para evitar contagiarse.



Incluso, la sobredemanda de esta herramienta de protección ha provocado escasez de mascarillas en los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales mexicanos.



Hasta el reporte más reciente, México registra oficialmente 6.297 casos confirmados de COVID-19 con 486 fallecimientos.